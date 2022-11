Ana Mena termina el disco: “Dios, no me lo creo”

Este miércoles tenemos un motivo para sonreír: Ana Mena ha dado una noticia muy esperada por sus seguidores. Tras meses de espera, por fin, la estrella malagueña ha acabado su segundo álbum de estudio. Así lo ha comunicado en sus redes sociales.

Con mayúsculas y un emoji emocionado, Ana ha compartido el siguiente tuit: "Hemos terminado el álbum, Dios no me lo creo". Una noticia que los seguidores y seguidoras llevaban mucho tiempo esperando. Tal y como ha mostrado en sus historias de Instagram, donde aparece en el estudio, ni su productor Dabruk ni ella se lo creen. Y es que la intérprete de A un paso de la luna lleva meses hablando sobre este trabajo. Y el hype que tenemos ahora mismo está por los cielos.

HEMOS TERMINADO EL ÁLBUM DIOS NO M LO CREO 💿🥲 — Ana Mena (@AnaMenaMusic) November 30, 2022

Lo que sabemos sobre su nuevo disco

De momento sabemos algunos detalles sobre este disco. La poca información que ha ido dando la malagueña en sus entrevistas. De momento ha confirmado que las canciones de Música Ligera y Las 12 serán las únicas que hemos escuchado que estarán dentro del álbum. Ana ha asegurado que no quiere sacar un disco recopilatorio, sino un álbum lleno de temas por descubrir. Un auténtico regalo para sus fans.

Otra canción que seguro que está dentro del disco es Me he pillao por ti. Un tema que, aunque todavía no ha salido, sus fans ya se saben gracias al adelanto que cantó en sus redes.

Con esta noticia, Ana Mena deja claro que su nueva etapa va a dar mucho que hablar. ¡Y no esperábamos menos! La artista se ha convertido en una de las estrellas del momento. Sin ir más lejos, este año se llevó el premio a Mejor Canción en LOS40 Music Awards por Música Ligera. Además, hizo una de las actuaciones más virales sobre el escenario gracias al momento Cenicienta.

Aunque tendremos que seguir esperando para escuchar el segundo álbum de estudio de Ana (el primero salió en 2018 bajo el nombre Indez), parece que la espera va a merecer la pena. Mientras que sale, podemos escuchar la última balada que ha lanzado junto a Pablo Alborán: Ave de paso.