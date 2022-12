Manu González vs Bea Retamal: Sorpresa en la expulsión de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Manuel González o Bea Retamal, el duelo de expulsión esta semana en Pesadilla en El Paraíso parecía complicados porque ambos concursantes han sido de liarla mucho. Él provocó un acercamiento con Danna Ponce que muchos consideraron de mal gusto por los comentarios que hacía, sobre todo, cuando desveló la masturbación que había habido debajo del edredón.

Bea, por su parte, es, posiblemente, la que más haya discutido en la granja y con más gente. Tiene un carácter muy impulsivo que hace que pierda las formas con facilidad, sobre todo, si la cosa va con Dani G, el chico con el que rompió el pasado verano, pero al que sigue queriendo de una manera que muchos consideran tóxica.

Hasta su abuela entró para decirle que amigos y nada más, que se estaban haciendo mucho daño. Y precisamente puede que esa visita de la abuela, que nos mostró el lado más tierno de la concursante, haya inclinado la balanza a su favor. Y de manera notoria.

Decisión casi unánime

Los porcentajes dejaban claro que la audiencia tenía claras las cosas: 25% frente al 75% del que acabaría expulsado. Y le ha tocado a Manu, aunque muchos pensaban que sería Bea. El gaditano se tomaba con buen humor su eliminación del programa.

Bea la aseguraba que es mejor salir expulsado por un porcentaje tan alto porque eso significa que no deja a nadie indiferente. “Eso es super guay”, le aseguró.

"Se acepta la derrota y pa’lante. Soy un chico que lo ve todo con positividad y algo bueno vendrá", aseguraba. “Me llevo amistades que yo creo que van a ser auténticas fuera, le he cogido cariño a mucha gente aquí. En todo momento me he comportado tal y como soy yo. Si a alguien le ha hecho daño cualquier cosa mía le pido disculpas y perdón. He intentado ser Manuel todo el tiempo”, añadía. Y parece que ese Manuel no ha convencido.

Despedidas

“Ahora me quedo a dos velas, Manu”, le decía Daniela Requena con la que esta semana ha mantenido jueguecitos subidos de tono, “pero bueno, ya iré a Cádiz a buscarte”.

“Es una persona maravillosa, tiene un corazón grandísimo y, la verdad, yo no sé qué es lo que se está viendo fuera, pero me da muchísima pena que se vaya Manuel”, aseguraba Israel Arroyo.

Pero, quizás, el que más lo ha lamentado es Iwan Molina que apenas podía pronunciar palabras. “No llores”, le pedía Manuel. Pero le ha costado despedirse.

Le quedaba un cometido que cumplir antes de irse y era dar el nombre del segundo nominado. El grupo votaba por Dani G y, el gaditano añadía a la ecuación a Bea Retamal, con lo que la pareja se separará definitivamente la semana que viene.