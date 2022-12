Dani G vs Bea Retamal: La semana que viene se separa la pareja en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Muchos opinan que la relación de Bea Retamal y Dani G es completamente tóxica. Primero entró él a Pesadilla en El Paraíso y, en seguida, encontró conexión con Patricia Steisy con la que hubo más que amistad, o eso interpretó el novio de ella desde fuera que no escondió el sufrimiento que estaba pasando viéndolos juntos en el reality.

Pero la cosa cambió cuando Pablo Pisa se puso serio y Steisy se dio cuenta de que podía perderle. Decidió separarse un poco de Dani, aunque si la cosa cambió entre ellos fue por la llegada de Bea Retamal, su ex novia.

Lo de Dani y Bea es una historia larga que comenzó en otro reality y que, tras una relación de mucha pasión, acabó el pasado febrero, según él, en julio, según ella. El caso es que coincidían con una ruptura relativamente reciente y eso se convirtió en un polvorín.

Lo suyo en la granja ha sido una auténtica montaña rusa donde tan pronto les veíamos compartir cama y decirse lo mucho que se quieren como les veíamos protagonizar la mayor de las broncas. Una forma de relacionarse que ha provocado mucha incomodidad entre sus compañeros.

Nominaciones

Tras ser expulsado Manu González, llegaban las nuevas nominaciones.

Bea Retamal: Nomino a Daniela, pero queriendo nominar a Israel, pero como no puedo. Es lo que me queda de la pandilla esta chachi piruli que se han montado, Juan Peladilla. La nomino a ella porque no me queda de otra y porque le gusta mucho llevar y traer. Y al final pues, es lo que hay.

Iwán Molina: Mi voto es para el Señor Daniel. Soy más de la gente que va de cara, asume las cosas y si eres estratega no pasa nada por asumirlo, pero no me gusta la gente falsa y mentirosa.

Dani G: Mi voto es para Iwán porque ha sido una traición lo que me ha hecho con esta supuesta trampa a la yo por suerte se me ha visto que soy una persona sincera y lo que le dije a la una se lo dije a la otra exactamente lo mismo. No me gusta que la gente con una estrategia intente llevar una nominación porque al final hay que darle la posibilidad a la gente de que si quiere te ponga en la final o no. No voy a esquivar una nominación.

Israel Arroyo: Como la semana pasada, lo siento, Dani. No cambia, sigue siendo el mismo estratega. Es una persona que me ha dado el beso de Judas esta semana y no me creo absolutamente nada.

Víctor Janeiro: Nomino a Bea. Es verdad que esta semana la vi bastante fastidiada. Me preocupé. Hubo un momento que me entraron ganas de cogerla en brazos y sacarla de aquí. No sé si esto se puede volver a repetir. Si puede tener esos altibajos que tiene. Me preocupo también. Y van quedando menos compañeros y van pesando las nominaciones.

Daniela Requena: Mi nominación es para Iwán. Me gustaría argumentar que pese al carácter malhumorado y a veces las palabras que tiene, sé que hay una buena persona detrás. Pero no me fio de él. Dentro del concurso no me voy a fiar. Me gustaría conocerlo fuera pero como no me fío y me ha dicho cosas feas esta semana, mi nominación es para ti.

Tras conocer todas las nominaciones se producía un empate entre Dani e Iwán, pero era Israel, como capataz, el encargado de desempatar y era coherente con su voto y volvía a repetir el nombre de Dani.

“Por Marco, por Steisy y por mí, nomino al señor Dani", decía. Después, Manuel González nominaba antes de irse de la granja a Bea, la concursante con la que peor convivencia ha tenido. “A la horca”, decía el nuevo nominado.

Segunda nominada

Pero quedaba otro nombre y eso ya era cosa de Manu González, el último expulsado. “Yo creo que está bastante claro, con la persona que me he sentido aquí más defraudado a la hora de convivir y, a lo mejor, me he llevado más sorpresas con ella que no me esperaba y arrastro a Bea”, sentenciaba.

“Creo que es una nominación fea, pero también es necesaria. Al final, nunca me ha gustado competir con Dani, ni me veo compitiendo con él, así que, me sabe un poco mal porque en el caso de quedarme yo sería como quitarle el caramelo a última hora del juego. Él lleva aquí desde el principio, yo vino a mitad del concurso. Creo que tengo el mismo derecho y que me lo he currado igual que él, así que le pido a toda la gente que me ha apoyado para esta, que me apoye para la siguiente, y que me quiero quedar y soy una guerrera en todo lo que pueda y más”, decía Bea.

Dani también pedía los votos para quedarse porque le hace mucha ilusión vivir la final, pero si al final le toca irse, sabe que es un privilegiado por haber llegado hasta aquí, “y si me voy es porque tengo una persona maravillosa a mi lado que, igual me echa a la calle, pero espero tenerla fuera”.

Duelo complicado esta semana que dividirá a una pareja que tiene todavía muchas cuentas pendientes. Pero seguro que sus familias respiran de verles separados, por fin.