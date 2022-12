ATEEZ llega a Madrid con su gira europea ‘The Fellowship: Break The Wall’

Buenas noticias para los fans de ATEEZ. El grupo internacional de K-Pop ha anunciado este jueves 1 de diciembre las fechas de su gira por Europa para 2023. Llega The Fellowship: Break The Wall, que comenzará el 10 de febrero en Ámsterdam y finalizará el 7 de marzo en París.

El WiZink Center de Madrid será la sede que acoja a este archiconocido grupo surcoreano el 28 de febrero del próximo año. Así que apúntalo en tu agenda y no te pierdas este show, del que además LOS40 es emisora oficial.

¿Quieres hacerte con tu entrada? Este mismo jueves 1 de diciembre a las 15:00 horas se activa el registro para la preventa a través de LastTour y SeeTickets. Se cerrará el martes 6 de diciembre a las 20:00 horas. Todos los que se registren recibirán el 7 de diciembre un correo electrónico con el código de compra y el link de venta, que se activará el 8 de diciembre a las 10:00 horas. La venta general comenzará el 9 de diciembre a las 10:00 horas a través de las mismas plataformas (LastTour y SeeTickets).

ATEEZ vuelve a Madrid en 2023 / Foto de promoción

Date prisa porque las entradas no tardarán en agotarse. ¡Ponte un recordatorio!

Y es que nadie quiere perderse el show de ATEEZ en directo. El grupo formado por 8 integrantes se ha convertido en uno de los mayores referentes del K-Pop a nivel internacional. De hecho, ha llegado a las listas de Billboard 200 con cada uno de sus lanzamientos desde ZERO: FEVER Part. 3. Su EP más reciente The World EP.1: Movement han conseguido llegar al número 3 de la lista y con él han recorrido Norte América con diversos shows y mútiples sold outs.

Ahora llega el momento de traer su música a Europa, siendo la tercera vez que este continente disfruta de sus coreografías y puesta en escena en directo. Ésta será la segunda vez que pisen nuestra país después de su paso con la gira The Fellowship: Beginning of the end. El Palacio de Vistalegre fue testigo de un show único.

Así que si no quieres perderte su nuevo concierto en España, ponte un recordatorio. ¡Llega la revolución del K-Pop!