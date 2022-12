Tania se salta las normas y los chicos tienen que salir huyendo de su hoguera en ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones 5 ha entrado en su recta final y las emociones ya están a flor de piel. Hemos visto muchos llantos, decepciones, nuevas ilusiones y ahora se suman las dudas e incertidumbres ante la decisión final que tendrán que tomar en las hogueras finales.

Pero antes veremos la hoguera de chicos en la que Samu volverá a llorar por Tania. “¿Serías capaz de perdonar a Tania?”, le pregunta Sandra Barneda. “Sí”, admite.

Una hoguera en la que Javi sentenciará su relación después de ver a su chica en la cama con Álvaro. “Ya se acabó Javi y Claudia”, asegura en su hoguera.

Pero no solo los chicos sufrirán. La hoguera de las chicas nos mostrará a Tania saltándose las normas. Después de ver la noche de pasión de Samu y Elena, sale huyendo. “Por favor, no me pares, por favor, te lo pido”, la escuchamos decir mientras va corriendo.

Y habrá momentos sorprendentes. En un momento dado, Sandra se levantará en mitad de la hoguera de los chicos para gritar: “Fuera de la hoguera, fuera, rápido, fuera de la hoguera”.

Hasta allí está llegando Tania mientras grita el nombre de su chico desesperada. Ya solucionado el problema, la presentadora visitará Villa Playa para hablar con ella.

“Tania, conoces perfectamente las normas de La isla de las tentaciones y ayer te las saltaste”, le dice antes de comentarle las consecuencias de su acción.

Hogueras tensas

Y llegan las últimas hogueras y tendrán la incomodidad de la presencia de los solteros y solteras que han sido capaces de poner en jaque sus relaciones. “Bienvenidas a la hoguera. No hay imágenes de vuestros novios para vosotras”, es lo primero que les dice a las chicas.

“Que tú le das el motopico y Cristian le da la motomami”, le dice María de los Ángeles a una Ana que no sabe dónde meterse, “dile que te cuente lo que hacía hace un mes en Murcia”.

Cristina, la soltera con la que mejor se ha llevado Andreu Martorell entrará en la hoguera al ritmo de Tentadora, así que, imaginad la cara de Paola. Mientras que Valeria ha llegado con una prenda del chico al que ha logrado conquistar. “Laurita, cariño, toma, porque la próxima vez que duerma con Mario no la voy a necesitar”, le decía a su todavía novia.

Y no faltará Elena. “La cocodrilo te llaman, ¿no? Porque estás todo el día pegadita a él”, le dice Tania que ya ha visto lo bien que se lo ha pasado con Samu.

Y no sólo ellas se enfrentarán a sus rivales, también veremos lo mismo en la hoguera de los chicos. Javi suspira fuerte cuando ve acercarse a Álvaro.

Vamos, que lo que se viene en La isla de las tentaciones son muchos momentos de tensión.