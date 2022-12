Javi ve en directo a Claudia antes de que acabe liándose con Álvaro en ‘La isla de las tentaciones’

Claudia Martínez y Javi Redondo forman una de esas parejas que posiblemente no continúen tras La isla de las tentaciones… o sí… no está claro, pero todo apunta a que van a cambiar cosas entre ellos. Hemos visto en la hoguera de las chicas, la confusión que tiene ella.

“Yo mal. Yo entré aquí super segura de que ningún chico me iba a atraer, de hecho, para mí una tentación no es un físico, es alguien que me haga reír. Y a Álvaro he ido conociéndole, he ido viendo cosas que me gustan y me he dejado llevar. Pero, por otro lado, me siento muy mal. Me siento la peor persona del mundo”, le contaba a Sandra Barneda antes de ver las imágenes de su chico.

“Eso es muy triste, no reír”, aseguraba cuando Sandra le hacía ver que lo que necesitaba era alegría, “soy una persona a la que le gusta ser feliz, me gusta encontrar el lado positivo de las cosas y, de verdad, que yo he intentado que Javi vuelva a ser quien es, pero es que no puedo”.

“Lo quiero tantísimo, Sandra, y encima vengo y hago esto y es que lo voy a matar porque Javi me quiere por encima de todo. Javi da su vida por mí y voy yo y le hago esto. No se lo merece. A pesar de que él tenga sus cosas, tiene un corazón enorme y no se lo merece”, admitía mientras le caían lágrimas por la cara.

“La he cagado y lo siento con todo mi corazón, pero me he dejado llevar porque creo que, al final, yo también necesito entenderme a mí misma y encontrar respuestas y lo siento mucho”, es lo que le diría a Javi si pudiera.

Las primeras imágenes que veía de su todavía chico eran las de bajón cuando sus compañeros le contaron las imágenes que habían visto de ella en la hoguera de la que fue expulsado por haberse saltado las normas. “Creo que nunca voy a tener nada tan bonito con nadie”, aseguraba Javi ante las cámaras. Y eso no hacía sentirse mejor a Claudia.

“Yo me siento una mierda”, aseguraba después de ver las imágenes, “yo tengo una persona sufriendo por mí y estoy en la otra villa pasándomelo bien, disfrutando que, por otro lado, creo que también me lo merezco, pero… no sé”.

Posiblemente sea la hoguera en la que más hemos visto llorar a Claudia. “Yo siempre he sido de hacer lo que siento, pero hacer lo que sientes cuando le haces daño a otra persona me parece mal, entonces no sé dónde está el límite, no sé cómo tengo que actuar, no lo sé”, aseguraba.

“Creo que le ha venido grande, me dijo que lo iba a intentar, pero creo que cuando se separa de mí, no está bien. Parece que tengo que dejarlo ir y yo no quería eso, pero es que, no sé qué más hacer, no sé si cuando vea el beso va a reaccionar, va a cambiar, me va a culpar, no lo sé”, reflexionaba sobre su chico.

“Me gustaría que se diera cuenta de que me está perdiendo. Yo lo quiero muchísimo, pero no es una relación bonita. No pido mucho, solo pido que me ría, que tengamos espacio. Yo no quiero nada con ningún otro chico, pero él parece ser que no lo entiende”, terminaba diciendo.

No había más imágenes para ella. “Tengo mucho miedo de que vea mis imágenes, de cómo va a reaccionar, de hacerle daño y también estoy un poco confundida porque no sé lo que siento por Álvaro y quiero aclarar mi cabeza y ver lo que quiero y lo que no”, decía ante las cámaras.

El primer beso

Las imágenes a las que se refiere Claudia son esas en las que ella está con Álvaro en una fiesta y deciden tumbarse en una hamaca del jardín para evitar las miradas de sus compañeros, cuando la cosa se está poniendo más intensa entre ellos.

Y sí, una vez tumbados en una de las hamacas, finalmente, se lían. Y suena la alarma en Villa Paraíso que todos tienen claro que es la de Javi o la de Andreu. Javi asume que ha habido beso de su chica y Álvaro y no se equivoca.

“Vaya alarma en el minuto 90”, aseguraba el cantautor. “Acaban de matar a Javi ahora mismo”, le decía Cristian a María de los Ángeles. Y Claudia, mientras, agobiándose por haberse liado con Álvaro que intenta descargarla de culpa y hacerla ver que era su desconexión.

Durmiendo juntos

Después de los besos vino el jacuzzi y ahí fue donde Álvaro planteó la posibilidad de pasar la noche juntos. “Es la primera vez que he sido infiel y me siento fatal, pero también es verdad que por una vez en mi vida he pensado en mí y he sido egoísta yo”, aseguraba en ese mar de contradicciones que vive.

Y sí, finalmente, han pasado la noche juntos, con cosquillas de las que te dejan dormido. “Lo he vivido super intenso, me he dejado llevar y, a pesar de que me siento super a gusto, no voy a pasar ese límite”, reconocía sobre llegar a algo más.

Javi ve a Claudia

Lo que no sabe Claudia es que Javi ha tenido la oportunidad de verla en directa. Y ha coincidido un momento en el que ella estaba con Álvaro. Empezó santiguándose, que es lo que hace ante cualquier situación complicada y preveía que esta lo iba a ser. “Yo estoy enamorado de ella y de mi relación con ella”, le contaba a Sandra Barneda.

Durante los diez minutos que pudo ver a su novia escuchó las dudas que tiene ella. De cómo se siente cada vez más lejos y decepcionada con él, mientras le está empezando a gustar Álvaro. Se enteró de que ella había pedido no ver sus imágenes. También escuchó cómo ella aseguraba que le seguía queriendo, pero que no estaba segura de querer salir del programa con él.

Javi lo único que quería, después de ver esa conexión, era irse y poder hablar con ella. “Sé que, si tengo una conversación con ella, salgo de aquí con ella”, aseguraba él.

“Javi, tienes que aguantar y, si en algún momento no puedes, sea la hora que sea, avísame”, le pedía Sandra. Pero Javi estaba roto y seguro de que la estaba perdiendo. Estaba tan derrumbado que le pidió un abrazo a Sandra.

“Si ese amor es tan bonito, tan maravilloso como lo has descrito, si es así, esto no lo rompe La isla de las tentaciones”, le decía la presentadora que le recomendaba ser fuerte y apoyarse en alguno de sus compañeros.

Y claro, lo que está sucediendo en esta pareja, es tema de debate en redes. Aunque la gran mayoría se posiciona de lado de Javi al que han convertido en la víctima de esta historia, también los hay que entienden por lo que está pasando Claudia y no justifican sus actos, pero sí intentan ver más allá.

Veremos qué pasa en esa hoguera final.