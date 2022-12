El guiño de ‘La que se avecina’ a ‘Aquí no hay quien viva’ que nadie se esperaba: “¿Qué locura es esta?”

Los nuevos episodios de la temporada 13 de La que se avecina están dando mucho que hablar a los fans y a los no tan fans de la serie. La mudanza a un nuevo edificio con nuevos vecinos han traido consigo nuevas tramas, pero también guiños a la ficción de siempre y a una de las comedias más icónicas de nuestro país, como es Aquí no hay quien viva.

En una escena la recién estrenada entrega, Menchu y Doña Fina -Loles León y Petra Martínez, respectivamente- pegan sus caras a una de las puertas de uno de sus convecinos, intentando cotillear qué pasa en el interior de la vivienda. Sin escuchar nada, el personaje de Loles dice: "Hay que poner más la oreja. Radio Patio siempre funciona".

Ante esto, su compañera de chisme contesta: "Había una serie que iba de eso". "Yo dejé de verla cuando tiraron a Paloma Cuesta por la ventana... Pobrecilla", replica la otra. Acto seguido, las dos huyen al oír un ruido en el interior.

Las redes sociales se han hecho eco rápidamente de esta escena. Lo primero por lo sorprendente de hacer una referencia tan directa a la serie en sí, dentro de otra serie. Y lo segundo tanto por la mención a Radio Patio como a Paloma Cuesta, interpretada por la propia Loles en la ficción española hasta la segunda temporada, quien además protagoniza el diálogo en cuestión. "Una cosa es un guiño, pero... ¿esta metaficción de repente?", indicaba un usuario que ha adjuntado el clip. Muchos otros comentaban que era "lo mejor de La que se avecina" y "el multiverso que merecemos".

Además, otras personas han señalado que no es la primera vez que hacen un guiño ni a Aquí no hay quien viva ni al metacine como tal. "Le sumaría una escena en la que Fermín le dice a Antonio Recio (Jordi Sánchez) que 'la secuencia está durando mucho'", añade uno, mientras otro recuerda que "el tremendo capítulo en el que Enrique queda inconsciente y sueña que en realidad son personajes de una serie de televisión". O aquella vez que Bruno (Luis Merlo) en una junta gritó '¡aquí no hay quien viva!' y Fermín (Fernando Tejero) respondió: 'aquí no, aquí no', como la famosa sintonía de la serie. Hay otro que ha traído a nuestra memoria aquel capítulo en el que Enrique Pastor quiere mudarse y que está mirando un pisito en la calle Desengaño, ubicación del bloque de pisos de la serie de Antena 3.