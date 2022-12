Ana María Aldón versiona ‘Con una mano en tu cintura’ de Sonia y Selena: “Ha sido horroroso”

Ana María Aldón lo ha vuelto a hacer y sí, se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles del último programa del Mediafest Night Fever. Hace unas semanas pudimos verla dando todo a golpe de cadera y ahora, nos sorprende interpretando una de las canciones de los dúos más míticos y conocidos en la década de los 90: Sonia y Selena.

La última gala del Mediafest Night Fever prometía ser una noche épica y vaya sí lo ha sido. Ana María Aldón se ha metido en el papel de Sonia, y con ayuda de Selena han interpretado Con una mano en mi cintura, uno de los grandes éxitos del dúo. La ex superviviente ha irrumpido en el escenario enfundada en un traje negro con transparencias y con una melena larga y rubia, que ha dejado a su compañera boquiabierta. “Me gusta mucho más esta Sonia que la otra”, ha asegurado Selena en tono irónico haciendo alusión a la enemistad que guarda el dueto original tras su separación.

Pese a que la caracterización de Ana María Aldón ha sido verdaderamente espectacular, la realidad es que su voz no ha contribuido a hacer una actuación estelar. Desde que empezó en el Mediafest Night Fever, la diseñadora ha demostrado que la voz no es su fuerte, pese a sus esfuerzos por compensarlo con su actitud y su bailes, no ha conseguido el aprobado.

Vamosss de la novia tímida y humilde de matatoros a

SONIA MARÍA ALDÓN!.



Eso si que es transformación!

Wow 💯💥💯💥💯💥#MediafestNightFever #Mediafest4 pic.twitter.com/YVbKkBHIFL — Loli✵💜🏳️‍🌈❤️‍🩹 (@goinguploli) December 2, 2022

La diseñadora le ha puesto ilusión y ganas. Lo ha intentado todo para estar a la altura, pero ni con la mano en la cintura ni moviendo cada articulación de su cuerpo ha conseguido conquistar a la audiencia y al jurado, que se ha mostrado muy crítico con su actuación, especialmente, Cristina Rodríguez: “Ana María tengo que decirte que estás buenísima pero también que lo has hecho horroroso". Unas palabras que no han gustado nada a la diseñadora asegurando que hay muchas maneras de decir las cosas y no ofender a nadie.

Ana Maria Aldon cargándose a Raquel Bollo y Makoke consecutivamente #Mediafest4



Es el azote de los trinkers de Telecinco ¡acaba con todos ellos! pic.twitter.com/ikFWGxOXam — telemagazine (@telemgzn) December 3, 2022

Las reacciones de los usuarios

Es cierto que Ana María Aldón no lo ha tenido nada fácil en el último programa del Mediafest Night Fever, ya que contaba con una fuerte competencia, la de Rocío Carrasco y Sheila Dúrcal que, juntas, se atrevían a hacer una nueva versión de Me gustas mucho tú, haciendo un emotivo homenaje a sus respectivas madres. Pese a ello, la diseñadora no ha dudado en intentarlo y sacar lo mejor de sí misma para hacer pasar un rato de lo más divertido y alegre a todos los que estaban siguiendo el programa.

ANA MARÍA ALDÓN QUE ME PISE LA CARA CON EL TACÓN #mediafest4 — Dolores Lipanela 🤠 (@callmepains) December 2, 2022

Pese a que ha sido una de las menos votadas porque el dúo formado por Rocío Carrasco y Sheila Dúrcal ha acaparado todo el protagonismo, la realidad es que los telespectadores no han dudado en reconocer el gran cambio que está demostrando la diseñadora encima del escenario. Muchos usuarios han escrito algunos mensajes en los que ponían en valor su actitud y reconocían que su nueva versión les estaba encantando.

Por lo que María Aldón no ha logrado grandes puntuaciones en la noche del pasado viernes 2 de diciembre, pero sí se ha llevado el calor del público que, en la mejor de las ocasiones, siempre es el mayor premio.