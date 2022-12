Andrés Ceballos escoge sus tres canciones favoritas de DVICIO

Cuatro álbumes, varios hits y diez años a las espaldas: DVICIO es uno de los grupos españoles más afianzados de la industria musical española. Y no nos extraña. Canciones como Soy de volar, Casi Humanos o 5 Sentidos ya forman parte de la banda sonora de la vida de miles de personas.

Ahora, tanto el grupo como su vocalista empiezan una nueva era. Y es que el pasado mes de octubre, Andrés Ceballos, el vocalista del grupo, anunció que dejaba la banda para comenzar una nueva etapa en solitario. Una decisión que estuvo tiempo reflexionando, ya que “se lo pedía el cuerpo”, tal y como nos ha dicho en una entrevista para LOS40. Y es que a veces hay que cerrar etapas para comenzar otras.

Durante la misma entrevista, quisimos que Andrés hiciese balance de su paso por el grupo, escogiendo las tres canciones que más le han marcado de DVICIO. Y es que diez años dan para mucho. Estas son las tres canciones que el joven ha escogido (no están en orden de preferencia).

Paraíso

“Me quedo con Paraíso. Fue una canción que escribí con 18 años. Fue la primera vez que me imaginé que podía pasar algo y así fue. Me da una confianza bonita. A raíz de ella nos fuimos a vivir a México cinco amigos con 20 años. Fue muy bonito todo.”

5 Sentidos

“Me quedo con 5 Sentidos. Marca una madurez en nuestra música. Sonó en toda España. Creoq que nos quitamos la espinita de que en nuestro país no nos conocían. Fue el tema que más sonó en radio”

Mi Mente

“Te voy a decir también Mi Mente. Es una canción muy diferente. No es un tema tan exitosa, pero sí para mí. Porque me he atrevido a hablar de otras cosas. Hemos recibido muchos mensajes gracias a esta canción. Era tirarme a la piscina a nivel mental”