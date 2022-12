El gesto de Eva González cuando le preguntan si está abierta al amor tras su separación con Cayetano

Si hay por algo que dentro del mundo del corazón vamos a recordar este 2022 va a ser por la cantidad de rupturas que se han dado y por los corazones rotos que nos deja. Han sido muchas las parejas que han decidido tomar caminos por separado. Y es que, tras conocerse el divorcio de Risto y Laura Escanes y más tarde la infidelidad de Iñigo Onieva a Tamara Falcó, lo que menos nos esperábamos es que a esta lista se sumasen Eva González y Cayetano Rivera.

Desde el pasado mes de octubre, se ha rumoreado mucho sobre la posible separación de la modelo y el torero. La pareja lo ha intentado por activa y por pasiva, pero lo cierto es que, tras varios intentos frustrados de luchar por su amor, ya no habría vuelta atrás.

Era una reconocida revista quien daba la exclusiva de que desde hace varios meses vivían separados. Desde entonces, ninguno de los dos se ha querido pronunciar al respecto y, aunque sí los hemos visto hacer vidas por separado y se han desvelado algunos detalles de la ruptura, han preferido guardar silencio.

Hace unos días, reaparecía la presentadora de La Voz en su ciudad natal, Sevilla, para disfrutar del puente de diciembre rodeada de su familia después de cumplir con sus compromisos laborales en Madrid. Eva ha reconocido en más de una ocasión que está "bien", y así fue como pudimos verla: relajada y sonriente al preguntarle sobre su separación del torero.

Sin embargo, tras todas las preguntas sobre la posibilidad de anular su matrimonio de casi siete años con el torero o sobre la intención de agilizar su proceso de divorcio, ha preferido no pronunciarse. Además, ha reconocido que le dan mucha "vergenza" las preguntas sobre su separación del torero "con todo el mundo aquí mirando".

¿Está abierta el amor?

Eva González e Iker Casillas fueron pareja durante tres años allá por 2005. Sin embargo, ya sabemos eso de que 'todo vuelve' o lo que vendría ahora mismo al deillo; 'Lo que no corre, vuela', como los rumores.

#VÍDEO | Eva González, su sonrisa cuando le preguntamos si le gustaría enamorarse tras su ruptura con Cayetano https://t.co/sGCuGDeX1J pic.twitter.com/IbnWIxekw7 — CHANCE (@CHANCE_es) December 5, 2022

Tras hacerse pública la separación de la sevillana y después de llevar varios años en el mercado el futbolista, ahora se estaría especulando sobre un posible acercamiento entre la expareja. Algo que, en este encuentro con Eva, los periodistas no han dejado pasar en alto.

Cuando los medios le han preguntado a la presentadora sobre si estaría abierta al amor, dejando en el aire si Iker Casillas se ha vuelto a poner en contacto con ella en las últimas semanas, Eva no ha podido evitar aguantarse la sonrisa. No obstante, ha preferido no dar ningún detalle más al respecto.