El impresionante vestido rojo de Dulceida deja sin aliento a sus seguidores: “Brutal”

Ya está aquí la época más festiva del año, y con ella llega la presión de encontrar el outfit perfecto para lucir en la última noche del año. Pero gracias a los contenidos que nos encontramos en las redes sociales, muchas influencers nos han ayudado en esa búsqueda a través de sus publicaciones.

Una de las que se ha convertido en la inspiración de muchas es Dulceida, que cuenta ya con más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Y es que precisamente uno de los outfits que ha lucido en su publicación más reciente se ha convertido en el gran protagonista de su perfil, siendo también una clara inspiración para lucir más brillante que nunca en estas fiestas.

Se trata de la sesión de fotos que realizó para su docu-serie Dulceida al desnudo. En uno de sus looks, luce un impresionante vestido rojo de lentejuelas que no ha pasado nada desapercibido. Madame de Rosa, Dioni de Camela y otros muchos compañeros y fans de la influencer no han tardado en llenar de halagos y piropos la publicación.

"Hermosa", "Pedazo de fotones", "Brutal" y "Es increíble y sales increíble" son algunos de los comentarios positivos que pueden leerse.

El vestido forma parte de la colección de la firma barcelonesa Tot Hom, que ha trabajado con la joven para uno de los proyectos más importantes de su faceta profesional. De hecho, hace unos días desveló cuál fue la escena que más le costó grabar de la docu-serie que se estrenó el 4 de noviembre en Amazon Prime. Para ella, lo más complicado fue, sin duda, la grabación de sus terapias. "La más dura fue la que sale en el segundo capítulo sobre mi abuela. Al principio llegaba nerviosa pero luego acababa sintiendo que estábamos las dos solas como en las terapias que no se graban", confesaba en Instagram.

Y tú, ¿ya has visto Dulceida al desnudo?