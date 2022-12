Doblete de Juanes en La Máquina del Tiempo (y otros éxitos de Dua Lipa, Adele, Billy Ray Cyrus…)

Esta semana en La Máquina del Tiempo vamos a recordar dos canciones de un mismo artista, que casualmente fueron número uno de la lista oficial de LOS40 en las mismas fechas en años anteriores. Pero quien abre la sección es nuestro querido Dani Fernández, que el 27 de noviembre de 2021 se aupó al primer puesto con Clima tropical. Fue su segundo número uno en solitario, ya que antes, en 2020, lo había logrado con Soldadito de hierro, junto a Nil Moliner.

Hace cinco años, el 2 de diciembre de 2017, una debutante Dua Lipa conseguía llegar a lo más alto por vez primera en LOS40 con New rules. El single se había convertido en un fenómeno mundial, número uno también de ventas en el Reino Unido y con 700 millones de reproducciones (por entonces) en YouTube. Comenzaba el reinado de esta nueva princesa del pop. Su compatriota Adele recuperó el número uno con Set fire to the rain el 1 de diciembre de 2012, hace diez años (ya lo había sido la semana del 17 de noviembre).

Y toca hablar de ese artista que hace doblete esta semana en La Máquina del Tiempo. Se trata ni más ni menos que de Juanes, quien el 1 de diciembre de 2007 sumaba su tercera semana consecutiva en la primera posición con Me enamora (en diciembre añadiría dos más), y, curiosamente, cinco años antes, el 30 de noviembre de 2002 también era número uno con otro de sus mayores éxitos, Es por ti. Ese año el colombiano fue además líder con A Dios le pido.

Si retrocedemos veinticinco años encontramos en el puesto de honor a Ketama, máximos representantes del movimiento del nuevo flamenco (o de los jóvenes flamencos), con Estatua de sal. Y hace treinta años, concretamente el 28 de noviembre de 1992, fue Achy breaky heart, del músico de country Billy Ray Cyrus, el tema que coronó la lista. Para los oyentes de menos edad, conocido sobre todo por ser el padre de otra gran artista, Miley Cyrus.