El entorno de Jorge Pérez y Alicia Peña preocupados: "Está siendo un machaque brutal"

El culebrón de Alba Carrillo y Jorge Pérez sigue dando de qué hablar. En los últimos días, los colaboradores han estado en boca de todos, y no es para menos viendo la que han liado. No por parte de la modelo que está totalmente soltera y no tiene que dar explicaciones a nadie, sino por parte del exconcursante de Supervivientes que, aparentemente, tiene la familia perfecta junto a sus hijos y su mujer, Alicia Peña.

Día tras día vamos conociendo información nueva de este desliz que ha acarreado la mediática fiesta de Unicorn, la productora de Mediaset. El tonteo que hubo entre los dos ha hecho que Jorge deje a un lado la televisión y se vuelque en su familia y en aliviar los momentos tan delicados que les están tocando vivir. De hecho, una de las protagonistas sin comerlo ni beberlo está siendo su mujer, Alicia Peña que, si durante la etapa que defendió a su marido en Supervivientes se ganó el cariño del público, ahora más aún si cabe.

Al principio de toda la polémica parecía que el guardia civil tenía todo bajo control, pero lo cierto es que tras pronunciarse Marta López y Alba Carrillo han descolocado su versión y le han llevado a perder el mando de la situación. Tras ello, el matrimonio se ha refugiado en su hogar junto a sus cuatro hijos y se han apartado de todo el foco mediático.

Isabel Rábago desvela cómo se encuentran

La última en pronunciarse ha sido la colaboradora de 'Ya es mediodía', Isabel Rábago quien tiene una estrecha relación tanto con Jorge Pérez como con Alicia Peña. La periodista ha desvelado nuevos detalls sobre la relación de la pareja y sobre cómo se encuentran, algo que tiene en un sinvivir a toda la prensa del corazón.

Isabel ha podido hablar con Jorge y Alicia este fin de semana y, como ha asegurado ella misma, la situación les está sobrepasando. De hecho, ha asegurado que están "desbordados y destrozados". Asimismo, ha recalcado que "no entienden el machaque personal que se está haciendo contra ellos", algo que les tiene "muy decepcionados y tristes".

La colaboradora no ha dudado en defender al matrimonio, insistiendo en que, mientras Jorge no se ha pronunciado al respecto, el resto se están aprovechando de la situación de manera descarada. Además, ha recalcado que Alicia sigue dando el pecho a su bebé de cuatro meses y que esto la tiene descolocada: "Está destrozada porque no entiende el enseñamiento y tampoco entiende que por estar en casa le señalen de urdir un plan".

Por último, Isabel ha negado que la mujer del guardia civil llamase a Marta López para echarle las culpas a Alba, insistiendo en que la situación se ha ido completamente de las manos: “Está siendo un machaque brutal”.