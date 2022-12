Alba Carrillo cuenta cómo fue su noche de pasión con Jorge Pérez: “¿Es un empotrador?”

La relación esporádica entre Alba Carrillo y Jorge Pérez sigue trayendo cola. Día tras día, vamos conociendo nuevos detalles, nuevas declaraciones y, por supuesto, nuevas opiniones por parte de amigos y compañeros de trabajo de ambos protagonistas.

La última novedad sobre lo sucedido ha venido de la propia Alba a través de las redes sociales. El pasado lunes por la noche, la colaboradora de Ya Es Mediodía se sentaba en el sofá de la casa de Marta López y se ponía frente a la cámara de su teléfono móvil para contar en un directo de Instagram cómo había sido su encuentro íntimo con el exguardia civil.

"¿Es un empotrador?", le preguntó Adriana Dorronsoro por el chat. Una cuestión a la que Carrillo no quiso contestar de forma directa: "No voy a entrar en detalles de ese tipo, pero es verdad que me pensaba que era más suavón de lo que es [...] Fue una sorpresa para bien, yo siempre pensaba que iba a ser el típico con el que tienes esa tensión sexual y después dices 'jo..", declaró.

También aprovechó para lanzar un mensaje claro a Jorge: "Tío, da la cara, te lo digo como amiga y persona. Deja de mentir, di que yo te molaba, que nos poníamos mogollón, que he metido la pata porque llevo cuatro hijos a las espaldas con esta mujer a la que quiero muchísimo...", le apeló.

Con respecto a si tendría algo serio con él, Carrillo es tajante: "Para mí solo era algo sexual porque en el momento que un tío hace algo así no lo quiero nada más. Nunca me planteé nada", dijo, a pesar de que creer que no es "un mal tío, pero lo ha gestionado todo muy mal. Ha sido un cobarde. Ahora nos toca estar ahí, hay que ir a nuestro trabajo. Una vez que te han pillado di la verdad, se ganaría a todo el mundo", añadió.

Lo que han dicho Sonsoles, Ana Rosa o Belén Esteban

Aparte de hablar de su encuentro íntimo, Alba Carrillo también quiso hacer un incisoo sobre su reciente puesto en televisión: "Como no aproveche la ocasión lo mandan a tomar por saco. Estaba ahí por caridad, porque es un tío bueno, tenía tonteito conmigo y hacía gracia.... Pero no es un buen colaborador, no es un gran personaje televisivo ; o juega bien sus cartas o acabará donde Sonsoles".

Cuando se filtraron las imágenes, Belén Esteban emitió sus propias acusaciones asegurando que le había llegado información de que la que estaba detrás de hacer pública la infidelidad de Jorge a su mujer Alicia Peña había sido Marta López.

Ana Rosa Quintana, por su parte, mandó una advertencia a los responsables detrás del vídeo: "Esto es una fiesta de compañeros y amigos y no se debe grabar a nadie para que todo el mundo esté a gusto", resaltaba. "A mí, como presidenta de esta compañía, no me gusta que se grabe en una fiesta privada, no me gusta, y los que lo han hecho que no lo vuelvan a hacer".

Hasta Sonsoles Ónega, excompañera de ambos, quiso dar su opinión en la misma línea: "Ojo, que las cenas de Navidad las carga el diablo o, mejor dicho, las graba el diablo [...] Y si ligan que no haya móviles que lo graben porque ya sabemos lo que pasa... ¡Luego la tienes que ver el lunes!".