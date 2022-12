'Californication', de Red Hot Chili Peppers, supera los mil millones de reproducciones en Youtube

El videoclip Californication del grupo de rock estadounidense de Red Hot Chili Peppers, que imagina al vocalista Anthony Kiedis, al bajista Flea ,al guitarrista John Frusciante y al baterista Chad Smith como personajes de videojuegos, ha conseguido el hito que lo convierte en el primer vídeo de Peppers en alcanzar los mil millones de visitas en la plataforma de vídeo Youtube. Todo esto ocurre 22 años después de su lanzamiento.

Californication es la canción principal del séptimo álbum de estudio RHCP, un disco homónimo publicado en 1999. Este tema, que se publicó como sencillo en mayo del 2000, rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda. Alcanzó el puesto 69 en el Billboard Hot 100 y fue premiada cinco veces single de platino en los Estados Unidos. Además, se encuentra dentro del rankingde Las 100 grandiosas canciones en inglés de los 2000 según VH1 y también fue nominada a 5 premios en los MTV Video Music Awards del año 2000. Se trata de una de las canciones más conocidos de la banda, la cual siempre es interpretada en casi todos sus conciertos.

Video musical

Junto a la canción, publicaron un videoclip dirigido por Jonathan Dayton y Valerie Faris que no se paraba de ver en los canales musicales de la época y que estaba inspirado en el videojuego Crazy Taxi, muy popular en aquella época, dándonos como resultado este curioso vídeo que acompaña a uno de los temas más icónicos del grupo.

Al comienzo del vídeo se muestra una pantalla de selección de personajes, pudiendo elegir a los cuatro integrantes de la banda. Vemos a Frusciante recorriendo las calles de Hollywood, a Chad Smith haciendo snowboard, Anthony Kiedis nadando en un océano entre tiburones y Flea peleando con un oso.

Red Hot Chili Peppers - Californication (Official Music Video) [HD UPGRADE]

Ahora, el clip se ha convertido en uno de los vídeos de los años 90 con más de mil millones de visitas en Youtube, junto con Smells Like Teen Spirit de Nirvana, November Rain de Guns N' Roses, Thunderstruck de AC/DC, Nothing Else Matters de Metallica, Losing My Religion de REM, Zombie de The Cranberries, What's Up de 4 Non Blondes, I Will Always Love You de Whitney Houston o Every Breath You Take de The Police.

A pesar de que este videojuego nunca existió, a principios de año un fan de la banda, Miquel Camps Orteza, decidió hacer realidad el sueño de muchos y desarrolló un videojuego basado en el mencionado audiovisual. Mediante una descarga gratuita, el juego está disponible tanto para Mac como para PC.

Red Hot Chili Peppers anuncia gira mundial

La banda ha anunciado una gira mundial, The Global Stadium Tour, la cual los llevará por gran parte de Europa y Norteamérica en el 2023. Desde marzo hasta el mes de julio del próximo año, el cuarteto californiano recorrerá varias ciudades entre las que se encuentran Vancouver, Las Vegas, Londres, Glasgow, Madrid (festival Mad Cool) y Lisboa.

Además, el grupo ha dado a conocer el conjunto de grandes bandas y artistas que los acompañarán como teloneros en varios de sus shows. The Strokes, St. Vincent, The Mars Volta, Thundercat, City and Colour, Iggy Pop, The Roots y King Princess estarán presentes en los próximos conciertos de la banda.

RHCP ha publicado un dos de álbumes este año: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. Ambos lanzamientos fueron más que especiales para sus seguidores ya que contaron con el guitarrista John Frusciante, el cual se reincorporó a la banda a finales del 2019 después de 10 años de ausencia.