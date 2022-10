El vídeo musical ‘Every Breath You Take’ de The Police supera los mil millones de reproducciones en YouTube

El Billion Views Club (BVC) es el exclusivo club de vídeos que cuentan con más de mil millones de reproducciones en Youtube. Pues bien, el videoclip 'Every breath you take' de The Police ha conseguido colarse en dicho grupo.

Entre una gran cantidad de vídeos musicales de la banda, 'Every breath you take' puede que sea su canción más conocida. Se trata de una power ballad perteneciente a 'Synchronicity',quinto y último álbum de estudio de la banda inglesa, que fue escrita por Sting en 1982 en pleno colapso de su matrimonio.

Aunque a simple vista puede parecer una canción romántica, en realidad habla de una persona controladora y siniestra que está observando "cada vez que respiras, cada movimiento que haces". Durante una entrevista en 1983, Sting afirmó:"Creo que es una pequeña canción desagradable, realmente bastante malvada. Trata de celos, vigilancia y propiedad".

The Police - Every Breath You Take (Official Video)

La canción de este grupo de rock británico fue publicada en 1983, sin embargo, el vídeo fue subido a Youtube hace tan solo 12 años. Dirigido por el dúo Godley & Creme, es el séptimo vídeo musical de la década de 1980 que ha alcanzado mil millones de visitas. Filmado en blanco y negro, gira en torno al trío interpretando la canción, con Sting cantando y tocando el contrabajo, Andy Summers a la guitarra y Stewart Copeland a la batería, junto con un cuarteto de cuerda y un piano de cola que destaca en las partes musicales subyacentes de este clásico de The Police.A día de hoy, 'Every breath you take' sigue perdurando como canción insignia tanto de Sting, como de la banda.

The Police es una de las bandas más vendedoras de todos los tiempos con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo. El trío,compuesto por Sting (2 de octubre de 1951), Andy Summers (31 de diciembre de 1942) y Stewart Copeland (16 de julio de 1952), es uno de los grupos más icónicos que surgieron de la 'nueva ola' británica de finales de la década de los 70's.

Grabando solo cinco álbumes de estudio, la banda también produjo un número extraordinario de éxitos comerciales y singles aclamados por la crítica. Su impresionante gama musical y su hábil musicalidad, junto con las astutas letras de Sting, mezclaron con éxito influencias del punk,reggae, jazz y rock consiguiendo canciones que aún resisten la prueba del tiempo hoy en día.

Reconocimientos

El grupo se convirtió en un fenómeno con giras mundiales a principios de la década de 1980 y han sido ganadores de múltiples premios como dos Brit Awards, seis Grammys y un MTV Video Music Award por 'Every breath you take'. En 2003, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, situado en Cleveland (Ohio, Estados Unidos). Además,la canción se sitúa en la posición 84ª de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.El canal de YouTube de la banda tiene más de 1,5 millones de suscriptores y contiene todos los vídeos musicales de su carrera.

Ingresos por derechos de autor

A principios de este año, Sting logró vender la parte de su catálogo de composición de canciones por cientos de millones de dólares. Con esta operación,estimada en más de 200 millones de euros, el cantante llegó a un acuerdo con Universal Music Group a través del cual, la discográfica recibirá todos los ingresos futuros relacionados con los derechos de autor tanto de las canciones compuestas por el artista en solitario como por los temas escritos para la banda The Police.

Cada vez son más los artistas que venden sus composiciones para así garantizar sus ingresos.Bruce Springsteen vendió los derechos de reproducción de todas sus canciones a Sony Music Entertainment por 500 millones de dólares. Otros artistas como Bob Dylan, David Bowie o Shakira también han optado por vender su obra a una discográfica: de esta forma, reciben de una sola vez una cantidad de dinero inmensa que equivale a los ingresos que podrían generar en los años futuros por los derechos de reproducción de su música.