El emotivo discurso de Lizzo en los People's Choice Awards: “No necesito un premio para defender a la gente”

La pasada madrugada del martes al miércoles tuvieron lugar los People's Choice Awards 2022, la gala de premios que reconoce la labor de los profesionales dentro del área del entretenimiento, la televisión y la cultura en Estados Unidos y que se entregan por votación popular. Este año, las Kardashians, Taylor Swift o Ryan Reynolds, entre otras personalidades, se llevaron una estatuilla a casa, pero hubo un un galardón y un discurso que destacaron sobre el resto.

Lizzo se alzó como la Defensora del pueblo (People's Champion), uno de los premios más importantes de la noche. Recibió el reconocimiento, que destaca su lucha por la inclusividad y los derechos de las mujeres, de manos de su madre, que no pudo contener la emoción al anunciar su nombre. Tras abrazarse, la cantante compartió unas palabras realmente inspiradoras y decidió compartir tal honor por una buena causa:

"Voy a ser honesta: cuando escuche por primera vez este premio me planteé seriamente si debía aceptarlo o no, porque si soy la defensora del pueblo no necesito un premio para defender a la gente. Estoy aquí esta noche porque ser un icono no va sobre cuánto tiempo dispones de una plataforma; ser un icono va de lo que haces con esa plataforma y desde el principio de mi carrera yo he usado mi plataforma para amplificar la voz de los grupos marginados, así que hoy voy a compartir este honor con toda esta gente. Dadles un fuerte aplauso a todas estas activistas que creo que merecen el foco esta noche. ¡¡Sí, gracias!!", expresaba antes de nombrar, una a una -explicando brevemente su trayectoria-, a todas las activistas (por los derechos humanos, por la libertad) y artistas que le acompañaron durante su discurso de agradecimiento.

La intérprete de Special concluyó su discurso instando a los presentes y a los telespectadores a seguir a todas las personas que había nombrado y a apoyar sus respectivas causas, no sin antes pedir una fuerte ovación para ellas: "El poder siempre será del pueblo. Muchas gracias People's Choice Awards... Seguidles, seguidles y apoyadles".

