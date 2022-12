Entrevista a Gayle: “No me pareció genuino sacar un disco sólo por el éxito de ‘Abcdfu’”

El mismo día en el que Gayle era nominada al Grammy en la categoría de Mejor Canción del Año por su Abcdfu, esta artista texana estaba en Madrid ofreciendo una entrevista para LOS40 junto a nuestra compañera Cris Regatero. De hecho, a esas horas todavía soñaba con ser nominada a este galardón, algo que se cumpliría apenas minutos después.

Su nombre se ha convertido ya en uno de los más relevantes del 2022 y todavía tiene mucho que decir. "Ella misma se presenta como una "persona de 18 años que hace música y me encantan solistas conmovedoras como Aretha Franklin, Nina Simone, Joss Stone, Kelly Clarkson pero a la que también le encanta el power house de compositores como por ejemplo Julia Michaels o Justin Trainor porque me encantan como hacen grandes letras con melodías que enganchan. Pero también me encantan otros tipos de música como la de Alanis Morisette o Joan Jett... Me encanta poner todas estas cosas en mi música, no siempre en la misma medida al mismo tiempo. Pero todas ellas son inspiraciones para mí a la hora de hacer música y escribir. Escribo mis propias canciones y también escribo canciones para otros todas basadas en mis propias experiencias y en las experiencias de esas personas también. Sólo intento hacer música para divertirme y que tal vez la gente pueda divertirse también con mi música y eso pueda ser divertido".

Y pese a todas esas referencias, una de las artistas que más ha influido en su carrera ha sido Taylor Swift ya que como ella, empezó haciendo country pero con la adolescencia su apuesta musical fue cambiando: "Una de mis grandes inspiraciones para saber que podía hacer pop ha sido Taylor Swift. Ella es de Nashville, empezó haciendo country y decidió empezar a hacer pop. Ha tenido tanto éxito y tanta confianza en sí misma que supo que quería hacer pop y lo hizo. Eso fue inspirador para dar el salto y reafirmarme que quería ser una artista pop. Después cuando tuve 14 encontré la música rock y la música alternativa y eso cambió mi perspectiva sobre cómo quería que fuera mi música en directo".

Para conocer todo sobre ella quisimos también saber más sobre su estilo: "Cuando pienso específicamente en mi moda y las cosas que me inspiran, necesito mirar a otras personas que también se inspiraron. Es algo más de épocas, por ejemplo me siento inspirada por los 90 pero no por ningún estilo específico de los 90. Me siento inspirada por el rock o el edm pero no por un estilo o por una persona. También me inspiro en los primeros 2000, incluso en algo de los 80, de los 60 tengo algunos vestidos que me encantan...".

Gayle habla con igual sinceridad de sus sueños, de sus influencias que de la aceptación de su propio cuerpo ("No soy la persona que se siente más cómoda con su cuerpo. Eso es algo en lo que todavía estoy aprendiendo a sentirme más neutral con mi cuerpo y no forzarme a aceptar mi cuerpo obligada y no pensar 'Tengo que amar mi cuerpo' o 'Tengo que odiar mi cuerpo'. Estoy intentando llevar una vida saludable y no siempre hago un buen trabajo pero obviamente tengo que seguir dando lo mejor de mí misma") o de salud mental ("Creo que hay muchas cosas por las que estar enfadado, y más especialmente después de la pandemia. Ha sido un momento muy duro. No creo que nos hayamos equivocado en la pandemia. Pero es difícil estar encerrado en casa y no poder salir y ni siquiera saber cuándo vas a poder salir").

Abcdfu es, hasta ahora, el mayor éxito de su carrera pero no por ello Gayle quiso precipitarse en su carrera: "Tenía 17 años cuando ABCDFu hizo lo que hizo. Y podía haber ido corriendo a meterla en un disco. O podía hacer lo que pensaba hacer cuando tenía 15 años y combinarlo con cosas que quería cuando tenía 17 y hacer el mejor EP. O un álbum con canciones hechas en el último minuto solo para aprovechar el momento viral. Y eso no me pareció genuino. Me parece genuino hacer un esfuerzo por tratar de hacer un álbum después de que la canción fuera bien. Quería ponerla en un EP que era algo con lo que había soñado durante mucho tiempo. Y quería hacerlo con Atlantic. Y a ellos tampoco les pareció genuino hacer un disco porque estuviéramos teniendo un buen momento. Estoy muy muy contenta de no haber hecho un álbum porque además hay diferencias entre el Volumen 1 y el volumen 2".

Si quieres conocer a esta cantante texana desde sus orígenes hasta el momento actual no te pierdas esta completa entrevista en la que no falta nada: redes sociales, conciertos, sus letras, sus relaciones de pareja, su mejor amiga y co-compositora de sus canciones, sus sueños y odios... ¡Dale al play!