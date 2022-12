Bombai y Oliver Tree con Robin Schulz pueden incorporarse a la lista

Esta semana un grupo español y una colaboración internacional parten como candidatos y aspiran a encontrar hueco en la lista. Empezaremos hablando de Miss you, el tema que firman Oliver Tree y Robin Schulz. A este último lo conocemos bien, pues ha firmado éxitos como Ok, junto a James Blunt (que fue número uno en 2017), Show me love, Perfect, Sugar, Shed a light o Heatwave. El DJ alemán es uno de los más grandes del mundo en la escena de la música electrónica. A quien no conocemos tanto (por ahora) es a su compañero en este tema: el cantante, músico, cómico y realizador californiano Oliver Tree.

De hecho, Miss you es una adaptación dance de un tema original de Tree de 2020 titulado Jerk, cuya letra va en contra del bullying. Fue llevado al terreno de la música de baile primero por otro DJ alemán, Southstar, aunque es el remix de Schulz el que está obteniendo mejor acogida. Publicado el pasado mes de agosto, llegó al número tres en la lista de ventas del Reino Unido, al cuatro en Australia, y ha llegado a entrar en el Hot 100 de singles de Estados Unidos. Ahora también puede colarse en la lista de LOS40 si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

Oliver Tree & Robin Schulz - Miss You [Music Video]

Otros que buscan un puesto en el chart son los chicos de Bombai, habituales en LOS40 gracias a temas como Solo si es contigo (con Bebe, que fue número uno), Hawaii (con David Otero), Tú me has cambiado o Vuela (otro número uno). Javi, Vicente y Ramón, amigos desde el colegio, llevan publicando música desde 2016 con algunas señas de identidad muy claras: el mensaje positivo que destilan sus canciones, el ukelele por bandera y una estética surfera que remite a las playas de su tierra, Valencia.

Ahora nos presentan Suena en las bodas, single que publicaron el 7 de octubre y que habla del compromiso en el amor (“va llegando el momento de querernos mejor”), con un silbidito que se repite a lo largo de la canción y que engancha desde el principio. Están viviendo un gran año: fueron el grupo invitado en la gira de Pignoise, actuaron en LOS40 Primaverra Pop, formaron parte de la gira LOS40 Summer Live y, de hecho, estuvieron nominados a LOS40 Music Awards en la categoría Mejor Artista o Grupo Del 40 al 1. ¿Volverán a la lista con este pegadizo Suena en las bodas? Si les apoyáis mucho con el HT #MiVoto40Bombai, sí.

Bombai - Suena en las Bodas

¡Suerte a todos!