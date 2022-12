Nick Carter, de Backstreet Boys, denunciado por violar a una niña de 17 años con autismo en 2001

Un nuevo golpe sacude la vida de Nick Carter. Tras la repentina muerte de su hermano Aaron, el cantante de los Backstreet Boys se enfrenta ahora a una denuncia por violación que tuvo lugar en febrero de 2001, fecha en que la boyband celebró un concierto multitudinario en el estadio Tacoma Dome, ubicado en Washington (Estados Unidos).

La víctima, Shannon Hay Ruth (ahora con 39 años), se ha armado de valor 21 años después para contar lo que sucedió ante los tribunales. La joven ha relatado que, cuando finalizó aquel concierto al que asistió, ella se unió a la fila que se formó fuera del recinto para esperar e intentar conseguir un autógrafo del grupo. En su declaración de este mismo jueves al presentar la denuncia, señaló que Nick la invitó a subir al autobús de la gira, donde la obligó a beber alcohol y, finalmente, la violó cuando tenía 17 años, autismo y una leve parálisis cerebral.

"Después de violarme, lo recuerdo llamándome zorra retrasada y agarrándome, dejándome moretones en el brazo. Intentó asustarme para que no contara nada diciéndome que nadie me creería si contaba lo que había pasado, y me amenazó con que, si lo hacía, sería yo quien iría a la cárcel y con poner a la gente en mi contra porque era Nick Carter y tenía el poder de arruinarme la vida", expresó durante la rueda de prensa que dio acompañada de Mark Boskovich, su abogado, tras interponer la demanda -junto a otras tres víctimas que prefieren mantener su anonimato- en un tribunal de Nevada, donde viven tanto ella como el artista.

El representante legal de Shannon detalló la agresión sexual con el beneplácito de su cliente. "Él le dio algo que llamó zumo VIP y cuando Shea se lo había bebido, la llevó al baño del autobús y Carter le dijo que se pusiera de rodillas. Se bajó los pantalones y le ordenó que le hiciera una felación", explicó el abogado.

"Ella lloró mientras aquello ocurría pero eso no lo detuvo. Llevó a Shea a una cama en la parte trasera del vehículo y la violó a pesar de que ella pidió una y otra vez que parara. Cada vez que le decía que no e intentaba salir de allí, Carter se enfadaba y la empujaba contra la cama", continuó, mientras la demandante lloraba al lado de su madre. "A pesar de tener autismo y parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más en mi vida que lo que me hizo Nick Carter", recordó la mujer, asegurando que "los últimos 21 años han estado llenso de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones, resultado directo de la violación". Y también de culpa ("por haber subido a ese autobús").



Su denuncia no se produjo antes "por miedo a represalias". Haciéndolo público, pretende "evitar que Nick Carter siga agrediendo a adolescentes y mujeres", que "muchas otras encuentren la valentía" para denunciar y que el cantante asuma la responsabilidad de sus actos. De momento, ni el propio cantante ni sus representantes se han pronunciado.

No es la primera vez que le acusan de violación

Sin embargo, Nick Carter sí se pronunció sobre las declaraciones que arrojó Melissa Schuman (exmiembro del grupo de pop Dream), quien también acusó al de Backstreet Boys en 2017 de haberla violado en 2002, cuando tenía 18 años.

El cantante, "conmocionado y entristecido", respondió así por medio de la revista People: "Es la primera vez que escucho estas acusaciones, casi dos décadas después. Es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causar intencionalmente a alguien incomodidad o daño".

De acuerdo con el relato de la mujer, Carter invitó a Schuman a pasar el día en un apartamento junto él y un amigo suyo en Santa Mónica. Ella, que acudió con su compañera de piso, afirma que se besó con el cantante pero le aseguró que, por sus convicciones religiosas, no quería ir más lejos; no quería mantener relaciones sexuales hasta haber contraído matrimonio. Ante la negativa de Melissa de practicarle sexo oral, Nick Carter se enfadó y le puso la mano sobre su pene. Por miedo, ella finalmente accedió y, después, la llevó a la cama, donde la violó.

Un año después, en 2018, la Fiscalía de Los Ángeles inició una investigación nuevamente por violación, aunque nunca se llegó a conocer el nombre de la denunciante.