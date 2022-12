TVE desplaza a Anne Igartiburu de sus campanadas tras ponerla 17 años al frente

Solo faltan unas semanas para que llegue el nuevo año y ya se empiezan a saber algunos de los nombres que nos acompañarán durante las campanadas. Sin embargo, muchos se han llevado una gran sorpresa al descubrir que Anne Igartiburu no estará en nuestras pantallas de TVE en esta ocasión.

Hay que recordar que la presentadora lleva 17 años en la puerta del sol de la mano de Televisión Española celebrando con los españoles los primeros minutos del nuevo año, pero la corporación ha anunciado que será Ana Obregón junto a Los Morancos los encargados de dar las campanadas 2022.

Para el dúo cómico será la primera vez que celebran la Nochevieja en esta cadena, mientras que para Obregón es la quinta. Además de recibir el año, Ana presentará esta Navidad en La 1 Telepasión, un especial de Nochebuena en el que los profesionales de RTVE viven la noche más musical de la temporada junto a Mario Vaquerizo.

Anne Igartiburu y Ramón García en sus primeras campanadas / Jose R. Aguirre/Cover/Getty Images

Según medios como Yotele o El cierre digital esta decisión se habría tomado después de que Anne hubiera aceptado participar en Mask Singer o Tu cara me suena, en el canal principal de Atresmedia y presentar un nuevo programa en Telemadrid. Según estos medios, los hermanos Jorge y Cesar Cadaval son la nueva apuesta para intentar atraer de nuevo la audiencia perdida duranto los últimos años en las campanadas.

Las reacciones en las redes no han tardado en aparecer, ya que Igartiburu junto a Ramon García han sido los presentadores estrella de RTVE, por lo que su sustitución no ha gustado a muchos seguidores. "Lo siento mucho, pero ni Ana Obregón ni Los Morancos sabrán hacerlo tan bien como Anne Igartiburu y Ramonchu", "unas campanadas sin Anne Igartiburu no son unas campanadas" o "unas campanadas sin Anne Igartiburu son como una tortilla de patatas sin patatas", son algunos de los comentarios más repetidos en redes sociales.