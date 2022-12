Las mejores series de 2022: de Netflix a HBO Max pasando por Prime Video y Disney+

Llegan los últimos días del año y con ellos los rankings habituales de "las mejores X" cosas de este 2022.

No podía faltar del podium de las mejores series pero desde LOS40, no queremos ser injustos con nadie por lo que la lista la hacemos a partir de las mejores puntuaciones obtenidas por cada serie/plataforma y según tanto usuarios como crítica.

Y es que sabemos que muchas veces la opinión de los críticos no es la misma que la de los espectadores comúnes (otras veces sí). Así que de esta manera sorprenderá no ver en esta lista fenómenos de la talla de La casa del dragón o The Crown, pero es que ni para unos ni para otros han sido lo mejor del año.

Nos hemos fijado en las puntuaciones de Metacritic (web que reúne votos de críticos y usuarios) y para las plataformas nacionales nos hemos decantado por Filmaffinity y... ahora sí, redoble de tambos: las mejores series del año son...

Netflix

Better call Saul

La última temporada del spin off de Breaking Bad se ha llevado la mayor puntuación de la crítica (94) y de los usuarios (9.4). Aunque también le seguía de cerca la continuación de Borgen, titulada Borgen: reino, poder y gloria; y la acertada Heartstopper.

Better Call Saul Temporada 5 Trailer SUBTITULADO [HD]

Disney+

The Bear



La gran serie revelación del año en esta plataforma ha sido The Bear, y es que la crítica halaga (con un 88%) la ficción sobre un joven chef procedente del mundo de la alta cocina regresa a Chicago para llevar la tienda de sándwiches de su familia.



Colegio Abbott



Mientras que los usuarios estadounidenses prefieren (con un 8,5) las historias de la segunda temporada de un grupo de profesores llenos de vocación, con una directora sorda, en su día a día mientras intentan apañárselas con el sistema de educación pública de Filadelfia.

HBO Max

Hacks

La segunda temporada de las aventuras de Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y Ava, una joven y resuelta escritora de 25 años, siguen encandilando a los críticos con un 88%.

Los ensayos

Mientras que la sorpresa del año ha sido la ficción de Nathan Fielder sobre preparar a la gente común para los momentos más importantes de la vida ensayándolos en simulaciones cuidadosamente diseñadas por él mismo. Los espectadores le ponen un 8.0

Apple TV

Severance

Los críticos (82%) se han enamorado de la serie protagonizada por Adam Scott en la que interpreta a Mark Scout, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal.

Pachincko

Mientras que los usuarios no tienen duda al votar con un 8,8 esta historia épica e íntima que comienza con un amor prohibido y va creciendo hasta convertirse en una saga que viaja entre Corea, Japón y los Estados Unidos para contar un relato de guerra y paz, amor y pérdida, triunfo y ajuste de cuentas.

Amazon Prime Video

The Boys

Esta ficción ha puesto de acuerdo a público y crítica para ser la mejor del año de su plataforma, con un 77 de votos de la crítica y un 7,3 de los usuarios. La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama.

Movistar+

El inmortal

Los usuarios han calificado a El Inmortal con un 6,8 que ha sido la mayor nota de las series estrenadas este año en la plataforma. En LOS40 ya publicamos su original lista de reproducción de una historia que nos traslada a la década de los 90, cuando el tráfico de cocaína y su distribución en las discotecas de Madrid estuvo en manos de una banda que acaparó cientos de portadas y programas de televisión: Los Miami.

Atresplayer Premium

La Ruta

Mientras que la otra gran plataforma de ficción de nuestro país ha alzado a La Ruta como su mejor serie del año, que alcanza un 6,0 según los usuarios. Cuenta el viaje de un grupo de amigos de El Perelló, desde su despedida en una masificada Ruta Destroy, en 1993, hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981, cuando tanto ellos como "la fiesta" aún conservaban su inocencia.