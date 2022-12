Ester Expósito y Jaume Balagueró juegan con nosotrxs a ‘¿Peli de terror o serie adolescente?’

Jaume Balagueró promete revolucionar de nuevo el cine de terror con Venus, su nueva película con Ester Expósito a la cabeza. Cuenta la historia de Lucía, una gogó de discoteca que, tras robar el alijo de sus jefes, huye hacia su casa de la infancia. Aunque su destino allí es incluso peor que la venganza de sus excompañeros.

El terror siempre ha sido un género de lo más solicitado por Expósito, tal y como nos contó en nuestra entrevista, aunque es imposible pensar en ella y que no se te venga Élite a la cabeza. La actriz interpretó a Carla durante las tres primeras temporadas de la serie, siendo uno de los personajes más recordados de la ficción incluso cuatro temporadas después.

Por ello, y aprovechando que Balagueró también estuvo con ella en la misma entrevista, les hemos querido proponer un juego. Los dos representan a la perfección el mundo del cine de terror y el de las series adolescentes, y ahora que han unido sus talentos en el mismo proyecto, queremos saber cuánto saben de ambos mundos.

Por ello, jugamos con ellos a ¿Película de terror o serie adolescente?, un cuestionario en el que tendrán que adivinar el título por el que les preguntamos. Para ello, les ofrecemos una breve sinopsis que podría corresponder a varios géneros, demostrando que las series adolescentes no están tan encerradas en clichés como piensa la gente.

Con frases como "Después de varias acusaciones de asesinato, un joven finge su propia desaparición con ayuda de su peor enemigo" o "Un suceso de lo más inusual pone a una chica en su jornada laboral más determinante. No dejara de trabajar aunque se esté jugando la vida" tendrán que adivinar de qué se trata… Y ya adelantamos que sus respuestas dejan alguna que otra sorpresa.

Su propia película juntos, e incluso Élite, están entre las opciones; aunque no es seguro que vayan a adivinarlo. Aun así, verlos juntos enfrentándose a las preguntas es de lo más divertido, casi tanto como verla a ella luchando contra la fuerza cósmica a la que se enfrenta en Venus. Si no quieres perderte qué nos contestaron a cada pregunta del reto, no te pierdas el vídeo completo sobre estas líneas.

Venus ya está disponible en cines.