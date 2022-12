Así es el timo de la multa falsa en el coche, la nueva estafa de la que advierte la Policía

Los estafadores no descansan y ahora la Policía Nacional advierte de un nuevo timo en el que se entremezclan el mundo real y el virtual a través de lo que se ha considerado como un nuevo supuesto intento de phishing que no busca otra cosa que sacarle el dinero a los conductores de coche o cualquier otro vehículo que se estacione en la calle haciéndoles creer que han sido sancionados por las autoridades competentes en dicha materia a causa de una infracción de tráfico que en realidad no existe.

La Policía Nacional ha lanzado una alerta a través de sus redes sociales en la que ha detallado que, después de detectar una proliferación de hasta 80 multas fraudulentas colocadas en los parabrisas de diversos vehículos estacionados en el distrito madrileño de Carabanchel que incluyen un código QR, creen necesario que el resto de la ciudadanía del país preste atención a este tipo de estafas para no caer en ella en caso de que los ciberdelincuentes deseen implantarla en otras zonas de España.

"Si te han dejado esta multa en tu parabrisas, no te alarmes, es falsa", han sostenido desde la cuenta de Twitter de la Policía, desde donde han posteado una fotografía de estas supuestas sanciones interpuestas, en este caso, por el Ayuntamiento de Madrid, quien, por su parte, también ha negado la veracidad de estos castigos administrativos a través de una nota de prensa oficial en la que han asegurado que se trata de fotocopias falsas.

Si te han dejado esta "multa" en tu parabrisas no te alarmes, ES FALSA@MADRID aclara que ningún boletín de denuncia de Policía Municipal, Agentes de Movilidad o controladores del SER incorpora códigos QR



Sigue respetando las normas de circulación 😉😉 https://t.co/MorPOLvuoT pic.twitter.com/JZwSQDnRqD — Policía Nacional (@policia) December 10, 2022

Las multas del Ayuntamiento de Madrid no incluyen QR

El consistorio de José Luis Martínez Almeida ha insistido en que las multas interpuestas por los agentes de tráfico de la capital o por los revisores de las zonas de estacionamiento regulado no incluyen nunca un código QR y ha recomendado a las víctimas de este supuesto caso de estafa que no procedan al escáner de esta imagen ya que los estafadores podrían robarles algún tipo de información personal. "Cualquier notificación de sanción impuesta por agentes de la autoridad se envía por correo certificado o por la dirección electrónica vial", han insistido desde el Ayuntamiento.

Además, desde el equipo de Gobierno de la capital han asegurado que este nuevo supuesto timo ya se ha puesto en conocimiento del equipo de servicios informáticos del Ayuntamiento, del mismo modo que la Policía Municipal ha iniciado ya diligencias por un posible delito de falsedad documental y estafa.

Así son las multas falsas

Las multas falsas que se han encontrado los vecinos de Carabanchel son bastante realistas. Tal y como han detallado desde el equipo de comunicación del consistorio, cuentan con el logotipo del Ayuntamiento de Madrid en el encabezado; con un apartado en el que se especifica supuestamente el código de la infracción por la que es sancionado el conductor; un apartado dedicado al precepto infringido; otro en el que se indica la cuantía de la sanción con el importe total si se aplica la reducción por el pronto pago; un número de referencia, y por último, un código QR que remite a la web de pago de sanciones del Ayuntamiento en la que el receptor no puede abonar nada.

La parte trasera de estas "fotocopias", está en blanco, tal y como han detallado desde el consistorio, mientras que los papeles oficiales que la Policía Local y los funcionarios del Ayuntamiento tienen impresos en esta parte una serie de derechos a los que pueden acogerse los ciudadanos, así como información relativa a los recursos.