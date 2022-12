Rosalía sorprende con el bus donde duerme, cocina y viaja: “Es más grande que mi casa”

Rosalía no deja de sorprendernos con su Motomami World Tour. La catalana se encuentra en la última etapa de su gira mundial, recorriendo las principales ciudades de Europa. Tras triunfar en Portugal, Alemania e Italia, Rosalía ha brillado en Amsterdam. Pero no ha sido este show lo que ha llamado la atención de sus más de 27 millones de seguidores y seguidoras de TikTok. Si no la forma que tiene de desplazarse por Europa.

La intérprete de Saoko ha compartido un vídeo que nos ha dejado con la boca abierta. Y es que muchos de nosotros ni si quiera sabíamos que existía ese tipo de transporte más allá de los dibujos animados y de los complementos de la Barbie. Porque la estrella española está recorriendo el viejo continente en un autobús que parece una casa: una increíble infraestructura donde la cantante viaja, duerme, compone y cocina. Y es que en sus aprovechadísimos metros cuadrados podemos encontrar de todo.

Rosalía ha hecho un minitour con la cámara de su móvil donde vemos los dos pisos que componen este autobus. “Hola, soy la Rosalía. A.K.A Motomami, A.K.A Bizcochito Girl, y este es el bus de mi tour”, dice la cantante mientras sube las escaleras y nos muestra la suite (con baño incluido del transporte). “Aquí es donde duermo, paso muchas horas y viajo”, continúa diciendo. A nosotros tampoco nos importaría viajar de esta manera.

Tras mostrar la habitación, donde tiene un colchón de matrimonio, Rosalía nos enseña la cocina donde se hace sus cafés. Además, está llena de snacks para picar.

Está trabajando en nuevas canciones

Pero la confesión más importante del vídeo ha sido la que ha desvelado cuando acude “al estudio”, situado al final del bus y donde hay un pequeño espacio para trabajar con una enorme ventana que da a la carretera.

“Ahora sí que podía trabajar en un tema nuevo”, dice la cantante mientras la vemos emocionada delante del ordenador. “Y así me paso el día, de ciudad en ciudad”, termina diciendo.

Sorpresa ante sus seguidores

Este increíble vehículo ha llamado la atención de sus fans. Y es que, al igual que nosotros, se han quedado sorprendidos con las dimensiones de este bus. “Madre mía, es más grande que mi casa”, “Vaya fantasía”, “Mejor que mi casa” o “Pero, ¡qué Motobus! Es un sueño”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.