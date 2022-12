Sheila Martori y Jesús Vázquez explican el papel de Paula Echevarría en ‘Para toda la vida’

Para toda la vida es la adaptación española de The Bachelorette, un reality de mucho éxito en Estados Unidos. En nuestro país, Jesús Vázquez estará al frente de este programa en el que Sheila Martori intentará encontrar un amor para siempre. Ambos han visitado este fin de semana a Emma García en Fiesta.

“Después de probar todas las clases de amor querida Emma, Telecinco apuesta por volver al amor para toda la vida, el amor romántico”, aseguraba el presentador que entraba con muchas ganas de hablar de su nuevo programa en el que hay una gran protagonista, una desconocida todavía para muchos.

“Yo soy una chica normal y corriente. Soy de un pueblo de la Costa Brava, de Begur. Tengo 26 años y no he tenido suerte en el amor”, se presentaba. Una arquitecta, diseñadora de joyas, amazona y es que, como ella misma asegura, consigue todo lo que se propone.

Hasta ahora ha tenido dos relaciones, “al final me he sentido como que no he sido valorada en cierta manera o no estaba preparada, no me han dado lo que yo necesitaba”. Asegura que tendemos a conformarnos con lo que nos dan y no le parece bien, no es lo que ella quiere.

Ahora tiene la oportunidad de dejarse conquistar por 20 pretendientes y comprobar si alguno de ellos le ofrece lo que está buscando.

Alejandra Rubio y Amor Romeira ya han empezado a sacar relación con alguno de esos pretendientes. Amor contaba que Omar Sánchez le pasó el número de teléfono de un tatuador, que es uno de los chicos que tratará de conquistar a Sheila. Y un ex de una amiga de Alejandra, también está en el grupo.

La experiencia

“Me han sorprendido, sí, sobre todo, porque me he dejado llevar muchísimo y me han conquistado”, aseguraba Sheila. Ha llegado al programa con una coraza después de haber tenido malas experiencia en el amor, pero parece que alguno ha logrado derribarla.

“Me han sorprendido, me han decepcionado, ha habido de todo. No me arrepiento para nada de la decisión que he tomado”, aseguraba Sheila. “Más de uno se enamora de ella y sufre muchísimo”, dejaba claro Amor que aconsejaba no perderse ningún capítulo de este culebrón.

Jesús explicaba que hay una mansión donde viven los 20 y donde no vive ella. “Le organizamos citas individuales cuando ella quiere y si no le organismos grupos para hacer actividades”, contaba sobre la dinámica del concurso. Hay todo tipo de planes, incluidos viajes fuera de España. Han visitado Grecia y Turquía.

“Creo que ahora es muy complicado el que te conquisten de verdad, el ser conquistado, lo tenemos todo tan fácil…vas a Instagram, vas a una noche… pero esto de conquistar como era antes, supongo…”, comentaba sobre cómo son ahora las cosas.

Y Paula Echevarría tiene su papel en el programa. Entre todas esas actividades que preparaban, hubo un Got Talent para los chicos. Lo grabaron en un teatro y la debutante este año en el talent show se pasó por allí.

Entre dos colaboradores

Y como en Fiesta les gusta mucho jugar, lo han hecho con Sheila a la que han sentado con un biombo al lado para ocultarle la identidad de dos pretendientes para ver cómo se dejaba conquistar. Dos pretendientes que han encontrado entre su plantilla de colaboradores: Sergio Garrido e Iván González.

En el juego pudimos averiguar que a Sheila no le gustan los chicos nerviosos sino más bien calmados. Que habla algo de italiano. Que le gusta que la sorprendan y que las cosas, así, tan aceleradas, no le gustan mucho. Finalmente eligió a Iván.

Pero no es una de sus conquistas, tiene otros 20 chicos en Para toda la vida entre los que ya ha elegido y este lunes a partir de las 22.50 en Telecinco, podremos verlo.