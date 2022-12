Una noche más, 'Pesadilla en el Paraíso' nos ha dejado anécdotas y momentazos que han dado mucho de qué hablar. Desde el inició del reality ya se veía que sería un programa que iba a prometer.

La entrada triunfal de Nagore Robles al plató ha sorprendido a todos al salir como presentadora del debate en el espacio de Mitele Plus. Y es que, Carlos Sobera no ha podido llegar a las instalaciones y ella mismo ha contado el motivo: "He hablado con el piloto del vuelo en el que viajaba Carlos, le he dicho que me quiero estrenar", decía entre risas afirmando que llegaría más tarde debido al retraso de un vuelo.

El momentazo de la noche

Aunque Nagore ya apuntaba a que sería una noche de lo más movidita debido a la emoción que tenía de estar al frente del programa, lo que no sabíamos es que a su irónica pregunta, "¿A que me arranco a bailar?", el momento nos lo iban a dar otros colaboradores. Esta vez todas las miradas las han acaparado los colaboradores, Beatriz Trapote y Pipi Estrada, quienes no han dudado en ofrecernos un espectacular baile que ha sido muy comentado por sus compañeros de plató.

Nagore Robles ha sido quien le ha dado paso a la defensora de Víctor Janeiro en el reality cuando ha apuntado que le han puesto música para que baile. Al ritmo de Amy Winehouse, Beatriz Trapote no ha dudado en levantarse de su asiento y revolucionar a todos los presentes en plató.

Con unos surrealistas pasos en directo en los que parecía que se iba a desencajar, la defensora lo ha dado todo. Sin embargo, no lo ha hecho sola y Pipi Estrada se ha querido unir a ella. No sabemos a quién estaban imitando, si a David Bisbal y su famosa patada en bulería, bulería o el perreito de Anitta a Ayuso en LOS40 Music Awards 202, pero lo cierto es que ha sido entre un sueño y un divertido momento en directo.

A pesar de que era inesperado, algo que tampoco ha pasado desapercibido ha sido la entrada de Dani G, el último expulsado de 'Pesadilla en El Paraíso'. Protagonista de las tramas más conflictivas de esta edición, el concursante se ha enfrentado a Patricia Steisy y Pablo Pisa. Tras cruzar los límites con la granaína, su novio ha querido poner todos los puntos sobre las íes.