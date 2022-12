Dani G se enfrenta en el plató de ‘El debate de Pesadilla en El Paraíso’ a Patricia Steisy y Pablo Pisa

Dani G, el último expulsado de Pesadilla en El Paraíso, ha llegado al plató del debate dispuesto a hacer balance de lo sucedido durante el reality. Lo cierto es que no ha pasado desapercibido y ha sido protagonista de algunas de las tramas más conflictivas del programa.

Encontró pronto una conexión con Patricia Steisy y el acercamiento entre ellos les llevó a cruzar ciertos límites que, al novio de ella, Pablo Pisa, no le sentaron nada bien. De hecho, llegó a ir a la granja para pedirles que cortaran el rollito sexual que había entre ellos. Pero no le hicieron mucho caso y sus coqueteos iban en aumento.

Todo cambió cuando entró a la granja Bea Retamal, la ex novia de Dani. Y en su caso no lo hizo en calidad de visita sino de concursante. Allí estaba de nuevo la pareja que se conoció en Solos y que demostró tener mucha pasión, pero de una manera bastante tóxica.

De pronto compartían una noche de sexo, como una discusión con todo tipo de descalificativos. Han traído de cabeza a toda la granja que se ha visto en situaciones muy incómodas en medio de ambos y, por supuesto, supuso total ruptura en su relación con su primer apoyo en el concurso.

Llegada a plató

La semana pasada, Bea y en duelo y le tocaba salir a él. Este domingo llegaba al plató y nada más entrar saludaba a su madre y a algunos de los colaboradores y concursantes de esta edición. Eso sí, Patricia Steisy, que salió mucho antes que él, ni siquiera se levantó de su asiento para recibirlo. Su chico, Pablo Pisa, con el que sigue tras el programa, tampoco.

Ion Aramendi, que había tomado el testigo de Carlos Sobera que no pudo estar en el programa, le preguntó si no quería saludar a la pareja. “Pues sí, sobre todo a Pablo. No sé si me querrás dar la mano o no”, decía mientras se levantaba para acercarse a él. “Sí, no como tu madre a mi novia”, contestaba Pablo mientras le daba la mano.

“He visto muchas faltas de respeto por parte de los dos y eso, dejándolo a un lado, de corazón y si me miras a los ojos y me crees te digo que perdón por el daño que yo te he podido hacer a ti, por lo que he podido estar haciendo los dos primeros meses de concurso con ella, por lo que ella me había dado a entender que tenía permitido entre los dos como pareja”, le dijo mirándole a los ojos y acabando arrodillado delante suyo.

También le pidió por perdón tras entender que cuando fue a la granja él se había reído de Pablo, aseguró que no había sido su intención. “Creía que estabas de cachondeo diciéndome todo lo malo que me estabas diciendo cuando yo no entendía por qué, porque yo la relación que tenía con Steisy me lo había vendido como que lo teníais permitido. Si no, no lo hubiera hecho, porque a mí no me hacía falta todo eso para ser amigos”, terminó diciendo antes de volver a su sitio y ante la cara de estupefacción de Steisy.

“Las mentiras se curan, míratelo porque las mentiras se curan. Yo nunca te he dado a entender que esa relación Pablo y yo la podíamos tener. De hecho, yo me quería alejar de ti y eras tú el que me convencías diciéndome, ‘como te alejes se va a ver fatal porque tú tienes que estar al lado mío, porque tú no te puedes separar’ y eras tú el que me comía la cabeza para estar al lado tuyo, que, de hecho, cuando me separé de ti, decías que te había dejado como un perrito abandonado y el que iba llorando y no quería que me alejase”, expuso Steisy.

Dani G quería dejarle claro a Pablo que sí que cambió cosas tras su visita a la granja. “Lo de los picos se acabó, las tocadas de culo se acabaron. Steisy nunca ha dormido conmigo en la cama, solamente un día por la mañana se metió en la cama y eso, esa semana, ella venía y me decía, ‘ay, Dani, es que yo quiero seguir, lo echo de menos’. Y le decía: Steisy, ya le has hecho bastante daño a tu novio, cuando salgas de aquí, por lo menos él dirá, ‘me has hecho mucho daño, pero cuando fui y te lo dije, lo cortaste de raíz y estoy contento con la novia que tengo’. Esto es lo que yo le decía”, le intentaba explicar a Pablo mientras echaba en cara a Steisy que hubiera desaparecido de su lado y hubiera roto toda relación cuando apareció Bea.

Su momento actual con Bea

Está claro que va a ser difícil que lleguen a una postura común porque cada uno tiene una versión de cómo fue su historia. Lo que sí ha dejado claro es que la relación con Bea Retamal es imposible, aunque dejó claro que la está esperando fuera.

“Tengo no una, varias conversaciones que tener con ella. Si la duda es si la estoy esperando, por supuesto que la estoy esperando. Que haya entrado ha hecho que se remuevan todos los sentimientos que todavía quedan porque obviamente la quiero y siempre la he querido y todos los enfrentamientos que habéis visto son, por desgracia, por cómo se terminó la relación y gracias a enfrentarnos tanto nos hemos dado cuenta de lo que nunca se puede llegar a hacer”, aseguraba.

“Esta relación nunca nos va a hacer feliz a ninguno de los dos y estas faltas de respeto son las que nunca puede llegar a tener una pareja”, añadía confundiendo a todo el mundo sobre si seguirán o no como pareja.

En fin, habrá que esperar a que ella salga y que tengan todas esas conversaciones pendientes para ver si siguen el camino juntos o por separado, que parece esto La isla de las tentaciones.