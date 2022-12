Las 9 frases sorprendentes (y estudiadas) que pronuncian ‘Harry y Meghan’ en su documental de Netflix

El pasado 15 de diciembre, Netflix hizo historia por dos razones: por el estreno de su serie documental sobre Harry y Meghan Markle y por trocearlo y emitir los primeros capítulos una semana y esperar siete días para los siguientes.

El que había sido el gigante de los atracones, ya ha empezado a testar cómo responden sus suscriptores ante una producción que lanza poco a poco. Una estrategia que se enmarca en las nuevas apuestas de la plataforma por recuperar los beneficios perdidos en los últimos meses.

Así, Netflix ha apostado por empezar con sus nuevas rutinas con la que cree que se convertirá en otra de sus "joyas de la corona", el sorprendente documental sobre los duques de Sussex en el que cuentan su versión de su conocida historia de amor y la familia real británica.

Volumen I: 8 de diciembre
Volumen II: 15 de diciembre



Volumen I: 8 de diciembre

Volumen I: 8 de diciembre

Volumen II: 15 de diciembre

Se trata de algo inédito que un (ex) príncipe se ponga ante las cámaras para responder a muchas de las dudas que tenemos los plebeyos. Eso sí, responder a su manera, solo lo que ellos quieran y siempre editado y controlado por ellos.

Por lo que detallamos a continuación las frases más sorprendentes que pronuncian ambos en los primeros tres capítulos de esta serie documental hecha por ellos:

Las frases más impactantes de Harry

Sobre su infancia:

"Siempre hubo presión pública, con su parte justa de drama, estrés y también lágrimas, y presenciar esas lágrimas. Siempre lo ves en la cara de mi madre".

Sobre el funeral de Lady Di:

"Teníamos que llevar dos sombreros: uno era el de dos hijos afligidos... el segundo era el sombrero real: no mostrar ninguna emoción, salir ahí fuera, conocer a la gente y estrecharles la mano".

Sobre disfrazarse de nazi en su juventud

"Era muy tenso, intentaba equilibrar la experiencia de un chico joven que afronta la pérdida de su madre...(...) Fue uno de los mayores errores de mi vida".

Sobre sus inicios con Meghan

"Recuerdo haber pensado cómo puedo encontrar a alguien que esté dispuesta y sea capaz de soportar todo el equipaje que conlleva estar conmigo. Cuando conocí a Meghan, me aterrorizaba que los medios de comunicación la alejaran, los mismos medios que habían alejado a tantas otras personas de mí. Sabía que la única forma en que esto podría funcionar es manteniéndolo en silencio el mayor tiempo posible".

La comparación entre Meghan y su madre, Diana



"Mucho de lo que es Meghan y cómo es resulta similar a mi madre. Tiene la misma compasión, tiene la misma empatía, tiene la misma confianza, tiene esa calidez sobre ella".

Sobre crecer como miembro de la realeza

"En esta familia, a veces eres parte del problema más que parte de la solución. Y hay un enorme nivel de sesgo inconsciente. Lo que pasa con el sesgo inconsciente es que en realidad no es culpa de nadie. Pero una vez que ha sido señalado o identificado dentro de ti mismo, necesitas corregirlo.

Volumen I: Ya disponible
Volumen II: 15 de diciembre



Enrique y Meghan

Volumen I: Ya disponible

Volumen I: Ya disponible

Volumen II: 15 de diciembre

Las frases más impactantes de Meghan

Sobre la razón de hacer el documental

"No voy a decir que sea cómodo pero cuando ves que la gente no tiene ni idea de quién eres, da gusto tener la oportunidad de que la gente pueda ver un poco lo que ha pasado y quiénes somos".

Sobre el rechazo de la familia real y la prensa hacia ella

"Me prometieron que una vez que nos casáramos la situación (con la prensa) iba a ir a mejor (...) pero me di cuenta de que no importaba lo que hiciera, encontrarían la manera de acabar conmigo. (...) Me di cuenta de que no iban a protegerme".

La madre de Meghan cuando conoció a su yerno

"Era un hombre guapo y pelirrojo, muy buenos modales. Estuvo muy amable y parecían (él y Meghan) muy felices".