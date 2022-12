‘SOS’ de SZA iguala a ‘Motomami’ de Rosalía y comparten récord

SZA ha regresado con un nuevo álbum después de cinco años. Tras lanzar CTRL en 2017, la estadounidense ha sorprendido al mundo con SOS. ¡Y no es para menos! A través de 23 canciones, la cantante nos lleva por distintos géneros como el pop, el rock y el R&B, todo mezclado con un sonido psicodélico que sirve de hilo conductor. Un auténtico viaje sonoro que demuestra que la estadounidense ha regresado con más fuerza que nunca.

Y no solo lo decimos nosotros, también la crítica internacional. Y es que SZA ha igualado a Rosalía y a su Motomami con SOS. Hasta la fecha, la catalana tenía la mejor puntuación del año en Metacritic (portal que recoge las críticas profesionales de los medios especializados para hacer una media) con un 94, superando incluso a Renaissance de Beyoncé (91), Midnights de Taylor Swift (85) y Un Verano sin ti (85).

Ahora, tras nueve meses sola en lo más alto de mejores álbumes del año en Metacritic, Rosalía comparte puesto con SZA. Y es que la cantante de Kill Bill (tremendo temazo, por cierto) ha conseguido la misma puntuación que la española. SZA ha enamorado a la crítica con su segundo álbum de estudio, consiguiendo una puntuación de 94.

Pero no es lo único que ha conseguido la estadounidense. SOS ha sido todo un éxito en las plataformas de música durante su primer fin de semana. La artista ha conseguido más de 67 millones de reproducciones solo en Spotify. ¡Y no nos extraña! De este modo, no nos extrañaría que el álbum se posicionase en los primeros puestos del chart estadounidense Billboard de esta semana.

Lo mejor de todo, sobre todo para los fans, es que este álbum no se va a quedar aquí. Si 23 canciones nos han sabido a poco, SZA ha anunciado que pronto podremos escuchar la edición deluxe con nuevo contenido.

Un agradecimiento sincero

El pasado viernes, 9 de diciembre, SZA quiso agradecer a todas aquellas personas que formaron parte de este proyecto en el que lleva trabajando varios años. Lo hizo con el siguiente mensaje:

“Gracias a cada persona que jugó un papel en esto. Cada productor, mi sello, mis ingenieros a mis amigos. Mi familia, mis padrinos, mis antepasados, mi abuela (porque sé que ella me está viendo). Y a cada persona que creyó en mí y me empujó a caer. Os quiero”

Sin duda, SZA puede estar orgullosa de lo que ha conseguido. Además, nos encanta ver a dos mujeres empoderadas compartiendo logros.