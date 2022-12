El emotivo mensaje de Nathy Peluso en redes sociales tras su concierto en el Wizink Center

Nathy Peluso continúa sorprendiendo y regalando momentos únicos a todos sus seguidores incondicionales. En este caso fue en su último concierto en el Wizink Center, donde puso a todos los asistentes en pie al ritmo de sus grandes éxitos.

Fue un momento muy especial, tanto para ella como para sus fanáticos, por lo que no ha podido guardarse las palabras y ha dejado un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Ayer celebramos el amor como siempre una vez más. Cómo no voy a morirrr de amooor??? Y es que no conozco una fuerza más poderosa que la que se sucede cuando se juntan la música y el amor incondicional", comienza escribiendo la protagonista.

Siempre ha sido un gran referente dentro de la industria y de la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, algo que siempre muestra en sus shows y en sus post. "Hemos puesto todo sobre las tablas, el respeto por lo que hacemos ha vibrado en cada show, estoy orgullosa de haber velado siempre por la música en primer lugar antes que nada más".

Sin duda, fue un espectáculo que cumplió las expectativas que tenían todos los asistentes y que la cantante sintió como nunca: "Ayer Madrid no me entraba la sonrisa en la cara hahah nunca he sabido disimular lo que siento, y tengo claro que ayer dejé claro cómo me atraviesa dedicarme a este sueño y vivirlo con ustedes".

No podía terminar el mensaje sin hacer referencia a todo el equipo que tiene tanto a su lado como detrás, consiguiendo que todo salga bien: "Por CALAMBRE, por mi esfuerzo y por cada persona abajo y arriba del escenario que ha hecho que esta vuelta al mundo girando Calambre sea una peli para siempre en nuestra memoria. No se imaginan las giras que nos esperan y todo lo que nos queda por vivir, allí nos vemooooos".

Aunque Calambre ha visto su fin, todavía quedan muchas giras en las que disfrutar de Nathy y un espectáculo digno de una artista de su nivel. Los seguidores de la cantante y todas las personas que acudieron a este cierre de tour no han tardado en dejar su comentario o su historia, como es el caso de Paco León, Greeicy, Aitana, Laura Escanes o Chanel.