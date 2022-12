'En martes 13 ni te cases ni te embarques' y otras frases que aluden a la superstición y la mala suerte

"En martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes". Seguro que si has llegado hasta aquí es porque has escuchado centenares de veces esta frase, o al menos su versión corta y te estás preguntando qué es lo que le pasa a los supersticiosos con los días en los que el número del calendario marca el 13 y el avance de la semana nos coloca en el martes. Pues bien, aquí te lo explicamos todo porque esta superstición viene de muy lejos y su origen es un tanto difuso.

Para tratar de entender el significado y el origen de la mala suerte que se le achaca al martes 13 debemos mirar a la civilización egipcia, cuya creencia señalaba al martes, como un momento de malos augurios ya que con él se relacionaba el nacimiento de Tifón, uno de los gigantes que se atrevieron a escalar el cielo y a quien se le relacionaba entonces con los huracanes.

Por su parte, el hecho de que los romanos bautizasen al martes con el nombre del dios Marte, máximo representante de la guerra, la impulsividad y otros tantos rasgos de tintes caóticos, tampoco ayudó a la popularidad de este día. Sin la necesidad de que Tifón se cruzase en su camino, para los romanos la estabilidad, los negocios y las decisiones serias tampoco debían ser cosa de los martes.

Pero esta parte solo justifica el hecho de que el martes no sea un día muy estimado por los habitantes del Antiguo Egipto ni por los Romanos. La parte relacionada con el 13 es más bien fruto del cristianismo, una religión que parece temerle al número 13 y que ha sido la responsable de que incluso hoy en día muchas personas sigan teniendo miedo a este número e incluso se hayan construido edificios que no tienen en cuenta esta planta en sus planos y hoteles que no cuentan con habitación número 13.

De hecho, el miedo al número 13 es tan común que incluso se le ha bautizado como "triscaidecafobia", un pánico irracional a este número que ha ido mucho más allá de lo de ni casarse ni embarcarse.

El cristianismo y el número 13

Para la religión cristiana el número 13 tiene diversas connotaciones negativas. Para empezar 13 eran las personas que participaron en la última cena —los 12 apóstoles y Jesús—, existe la creencia de que en el capítulo 13 de la Biblia sale el anticristo; y por último y más importante, fue en viernes 13 cuando se crucificó a Jesús de Nazaret en Judea tal y como se describe en los evangelios.

Además, aunque ya se encuentra fuera de las escrituras sagradas, el cristianismo recuerda también que fue durante el viernes 13 de octubre del año 1307 cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó capturar y después quemar a todos los caballeros de la orden de los Templarios, una organización militar estratégica para la cristiandad en la Edad Media.

Precisamente es el hecho de que a Cristo le crucificasen en viernes 13 lo que genera el debate y la confusión alrededor de si es el martes 13 o el viernes 13 el día en el que se espera mucha mala suerte. Pues bien, para los romanos y los egipcios el martes no era un día sencillo. Ellos ya le achacaban malos augurios y después a estos les sumaron el 13 por parte del cristianismo para crear la combinación 'Martes 13'.

Martes 13. / Getty Images

Sin embargo, en Latinoamérica y en el mundo anglosajón la superstición recae más sobre el 'Viernes 13', el día de la crucifixión de Jesús y la fecha en la que su cultura popular focaliza toda la superstición y malos augurios.

En algunos lugares del mundo el miedo a lo que pueda pasar durante un 'Viernes 13' es tan alto que se ha llegado a acuñar un término solo para hacerle referencia: parascevedecatriafobia, que significa miedo irracional y enfermizo a los 'Viernes 13'.

Las acciones "malditas" para el 'Martes 13'

Según la cultura popular que ha ido bebiendo de las antiguas supersticiones, hay algunos hechos concretos que podrían atraer a la mala suerte si se llevan a cabo en martes. Son estos:

Mudarse Casarse Cruzarse con un gato negro Viajar en el asiento 13 de un vehículo Dormir en la habitación número 13 Invitar a 12 personas a tu casa y ser la número 13 Llevar ropa amarilla Romper un espejo

Frases populares vinculadas con el 'Martes 13'

Además del mítico "En martes 13, ni te cases ni te embarques", el refranero popular español está repleto de frases relacionadas con la superstición y la mala suerte que puede traer este día. Aquí te dejamos algunas de ellas: