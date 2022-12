Pilar Rubio y el guiño a Alba Carrillo en la fiesta de Atresmedia: “Aquí no la lía nadie”

Las cenas de Navidad este año están dando mucho de qué hablar. Apenas hace unas semanas tenía lugar la fiesta de Unicorn, una de las productoras de Mediaset y de la que se generó una gran polémica: el culebrón entre Alba Carrillo y Jorge Pérez con final agridulce. Los colaboradores han ocupado miles de titulares, y no es para menos con todo lo que han liado.

Ahora ha sido el momento de Atresmedia que ha disfrutado de su tradicional fiesta navideña este lunes con los rostros más populares de la cadena. Los presentadores y colaboradores de Antena 3 y La Sexta se han reunido para brindar por los buenos resultados cosechados durante este año y por todo lo bueno que está por llegar de cara al 2023.

Con ganas de disfrutar y de echarse algún que otro baile, han llegado Pilar Rubio, Pablo Motos, Jorge Marrón, Juan Ibáñez y Luis Piedrahita, todo el súper team de 'El Hormiguero' que han posado de lo más felices y han presumido de la unión que hay y que traspasa la gran pantalla.

La mujer de Sergio Ramos ha asegurado que tenía muchas ganas de ver a sus compañeros: "Se respira muy buen ambiente, la verdad es que creo que estamos todos en la misma sintonía, en hacer programas que aporten algo, programas de entretenimiento, familiares...", apuntaba a Europa Press.

Lejos de dejar ahí las risas, Pilar ha lanzado un dardo al aire: "Aquí no la lía nadie. Somos todos súper responsables y la verdad es que muchos tenemos que trabajar mañana, así que tampoco alargaremos mucho". Una indirecta muy directa a la que muchos le han puesto nombre: Alba Carrillo, la protagonista del momento.

Entre Madrid y París

La vida de Pilar Rubio y Sergio Ramos ha dado un giro de 180º. La pareja junto a sus cuatro hijos viven en París debido a los compromisos profesionales del futbolista. En estas épocas navideñas, los medios han querido saber cómo pasarán estas fechas llenas de ilusión y magia: "Ya no hago planes porque es imposible, vivo al día, por lo que aún no sabemos qué haremos", decía sin revelar si estarán en España o no.

No obstante, la colaboradora lo tiene claro y ha revelado que su momento favorito de estas fechas no es ni Nochebuena ni Nochevieja, sino el día de Reyes por el roscón relleno de nata, uno de sus pecados: "Es una fiesta que deja de ser para nosotros y es para los niños, entonces te hace más ilusión porque son tan inocentes y creen en todas las ccosas bonitas".