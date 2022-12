Lady Gaga, Edurne, North West o Marina and The Diamonds ya han imitado el baile de Jenna Ortega en ‘Miércoles’

Miércoles se ha convertido en el último gran éxito de Netflix y ya está subiendo escalones en los rankings de lo más visto en la historia de la plataforma. Todo el mundo ha caído rendido ante Jenna Ortega y, sobre todo, ante su baile.

Una coreografía que diseñó ella misma y que no le trae precisamente buenos recuerdos ya que el día que lo rodó estaba enferma de covid. Mientras esperaban el resultado del test de antígenos, empezó a rodar.

“Era mi primer día con covid, así que fue horrible grabarlo. Me desperté y era raro, porque nunca me pongo enferma y cuando lo hago no es muy grave, pero tenía dolores en el cuerpo”, recordaba en una entrevista con NME, “como si me hubiera atropellado un coche y hubiera bajado un duende por la garganta para arañarme las paredes del esófago. Me daban medicamentos entre toma y toma porque estábamos esperando los resultados del test”.

Luego pidió repetir la escena, pero andaban justos de tiempo y no fue posible. Y tampoco ha hecho falta porque ha sido un auténtico éxito. Si hay una imagen que todo el mundo se ha quedado de la serie, es ese baile.

Son muchos los que se han lanzado a imitar esos pasos que tienen inspiración en Siouxsie Sioux y en el material de archivo de góticos bailando en clubes en los años 80. En TikTok hemos visto réplicas con el tema Goo Goo Muck de The Cramps y con Bloody Mary de Lady Gaga.

Hemos seleccionado cinco de esas coreografías que nos han gustado de estos últimos días.

Lady Gaga

De piedra se quedaron los little monsters cuando vieron que su ídolo se lanzaba a ponerse un vestuario gótico y bailaba la coreografía de Ortega.

North West

Otra que no ha dudado en sumarse a este reto es la hija de Beyoncé. North West se ha marcado un TikTok que deja claro que está completamente conectada.

Marina and the diamonds

Si hay una cosa que se ha demostrado con este baile es que la música no tiene barreras y puede aunar a gente muy diferente en torno a una canción o un baile. Marina and the diamonds también se ha sumado a este momento viral y hasta se ha hecho las trenzas de Miércoles Addams.

Edurne

No solo fuera de nuestro país se han sumado a este reto. Nuestra polifacética Edurne también se ha marcado esta coreografía, aunque alejada del aire gótico del personaje. “Creo que a #miercoles no le gustaría tanto brilli brilli 🤣🤣”, aseguraba junto al vídeo de su versión.

Estos cuatro vídeos no son más que un pequeño ejemplo de lo que hemos visto hasta ahora y tiene pinta de que el fenómeno seguirá creciendo. Ya estamos deseando ver la segunda temporada.