¡Locura! El vídeo de Feid y Ozuna en directo que ha revolucionado a sus seguidores: “Ufffff”

Feid y Ozuna son dos de los mayores referentes que existen actualmente en la escena de la música urbana. Sus canciones viajan a cada vez más rincones del mundo, haciendo que millones de personas conviertan su discografía en la banda sonora de su día a día. Y si ya triunfan por separado, imagínate juntos.

Ambos lanzaron Hey Mor el 7 de octubre de este año con el estreno de Ozutochi, el quinto álbum de estudio del puertorriqueño. Desde entonces, el tema no ha parado de acumular visitas y reproducciones en las plataformas digitales, convirtiéndose así en uno de los himnos urbanos del año. ¡Todos se la saben!

Prueba de que nadie puede resistirse a los encantos de Hey Mor está en el último vídeo que ha compartido el artista colombiano. En él, Feid da paso a Ozuna en uno de sus conciertos para interpretar esta colaboración en directo, y la locura que se desata es inmediata.

Todos y cada uno de los asistentes lo dan todo con los versos del tema, siguiendo su letra al dedillo y demostrándoles a sus artistas favoritos que han hecho historia con la canción. "HEY MOR en vivo por prmiera vez. el OXXO Y EL FERXXO", dice el artista colombiano en la descripción de la publicación.

Como era de esperar, numerosos compañeros de profesión de Ozuna y Feid, amigos y fans han inundado el vídeo de halagos y comentarios positivos sobre lo que ambos han vivido sobre el escenario. "Ufffff", dice Ovy On The Drums. "Fue increíble ver esto en persona! I love you guys", añade @mgabrielaperalta. "Necesito esto. De verdad", dice @piernitasbionicas.

Otros muchos se han preguntado cuándo van a lanzar ese remix de Hey Mor del que hablaron hace unas semanas en las redes sociales. Un remix que vendría acompañado de la voz de Karol G, por lo que estamos convencidos de que tampoco tardará en convertirse en un éxito internacional.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar a la Bichota en la nueva versión de este exitoso tema urbano? ¿Tú también lo hubieses dado todo en directo? ¡Pura adrenalina!

Lo que está claro es que Feid y Ozuna han marcado un antes y un después en sus trayectorias con este tema, y una imagen (o un vídeo en este caso) vale más que mil palabras.