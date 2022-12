Tamara Gorro reaparece tras anunciar su separación de Ezequiel Garay y confiesa cómo está

Lo han intentado, han luchado por revivir su amor, pero finalmente el matrimonio de Tamara Gorro y Ezequiel Garay ha llegado a su fin. Una pareja de lo más querida en redes se une a la mala racha en el amor que está teniendo este 2022. Prueba de ello son las más de 40 celebs que han roto durante este año.

Medio año después de darse una segunda oportunidad, este lunes la colaboradora de 'Y ahora Sonsóles' se pronunciaba en redes, adelantando que lo que iba a comunicar era algo ajeno a sus compromisos laborales.

Sin avisar y sin previo aviso llegaba la noticia: "Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos".

Después de más de 12 años de matrimonio, la pareja que parecía una de las más estables no ha podido plantarle cara al paso del tiempo y a los estragos que hacen los años. Aunque todo apunte a ser una ruptura de mutuo acuerdo, no quita que sea algo doloroso para ambos: "Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema ya que no me hace bien. Es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto".

¿Cómo se encuentra?

Poco después de compartir estas emotivas palabras, Tamara acudía a la fiesta de Navidad de Atresmedia. Con un vestido negro resaltando sus labios rojos, la de Móstoles aparecía arropada por sus compañeros. Cuando los medios allí presentes le preguntaron cómo se encontraba, no dudó en lucir su mejor sonrisa y asegurar que se encontraba "bien".

Sin embargo, y tras confesar en el programa de 'Y ahora Sonsóles', que no quiere volver a repetir los errores de su primera separación que fue "hablar más de la cuenta" desvelando detalles sobre su matrimonio y los motivos de su ruptura y que provocó que el exfutbolista lo pasará "muy mal", ahora Tamara ha evitado pronunciarse sobre su divorcio.