40 parejas de celebs que han roto este 2022… no muy bueno para el amor

Muchos echan la culpa a los astros, pero lo cierto es que este año no ha sido muy bueno para el amor y parejas que nos parecían muy consolidadas, han anunciado su ruptura. Se han multiplicado las relaciones que han llegado a su fin y muchas han provocado auténticos escándalos. Desde la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín a Shakira y Gerard Piqué.

Son solo dos de las 40 parejas que este año se han enfrentado a un importante cambio en sus vidas y que han sido motivo de noticia, entendemos que para aumentar su dolor en momentos tan difíciles.

#1. Jason Momoa y Lisa Bonet

La primera ruptura de la que nos enterábamos este 2022 era la de Jason Momoa y Lisa Bonet. Tras 17 años de relación, cinco de matrimonio y varios hijos en común, la pareja decidía separarse. Aunque hubo rumores de reconciliación, lo cierto es que hacen vida por separado.

#2. Christian Nodal y Belinda

Nodeli era una de las parejas más seguidas, sobre todo, en Latinoamérica. Su amor surgió en La voz y fue muy pasional desde el comienzo. Tatuajes de amor y compromiso de boda que terminó en agua de borrajas porque la pareja acabó rompiendo y en términos no muy agradables.

Un día antes de San Valentín anunciaban su ruptura y salían a la luz cuestiones económicas que no dejaban en muy buen lugar a la cantante. Ahora, él pasea en redes un nuevo amor, el que comparte con otra cantante: Cazzu.

#3. Shakira y Gerard Piqué

Uno de los escándalos más sonados, si hablamos del corazón, es la ruptura de Shakira y Gerard Piqué. en junio anunciaron su separación y el mundo quedó conmocionada. Supimos que había una tercera persona por parte del futbolista. Clara Chía.

Se ha hablado mucho del acuerdo de divorcio y las ganas de Shakira de mudarse a Miami. En estos últimos días se ha hablado de una fuerte discusión entre Piqué y su nueva chica, pero veremos cómo acaba todo este culebrón.

#4. Kim Kardashian y Pete Davidson

Tras un tormentoso divorcio entre Kim Kardashhian y Kanye West, ella decidió darle una nueva oportunidad al amor junto a su amigo Pete Davidson. En febrero él hablaba de su novia y eso enfurecía a Kanye que se desahogó en redes contra él. La pareja pudo con todo y cuando ya todos pensaban que lo suyo se consolidaba, en agosto anunciaron su ruptura.

Ahora, él ha encontrado sustituta y se deja ver con Emily Ratajkowski. Algo tendrá este chico que acumula una lista de novias muy top.

#5. Fani Carvajal y Christopher Guzmán

La isla de las tentaciones nos ayudó a conocer a esta pareja que llevaba una década de relación. La cosa no fue bien y ella cayó en la tentación con Rubén. En la hoguera final eligió irse con su soltero, pero él la rechazó. Desde entonces hemos vivido multitud de idas y venidas en esta pareja que este pasado verano decidía casarse por fin.

#6. Marta López y Rubén Gaha

"Al final no nos entendíamos... Al final dejas a una persona queriéndole y sabes que esa persona te quiere a ti, pero ves que no se puede. Yo me hubiera casado con él. El domingo veía posibilidad de volver, pero a día hoy lo veo muy complicado. No hay terceras personas. He llorado mucho, mucho y ya me he cansado, estoy en plena separación de una persona a la que quiero con locura. Esta relación se ha terminado y de momento es imposible". Esas eran las palabras que pronunciaba Marta López en Sálvame el 17 de agosto.

Así hablaba de su ruptura con Rubén, el policía con el que había comenzado una relación pese a la diferencia de edad entre ellos que superaba los diez años.

#7. Hugo Paz y Marina Ruiz

Este año ha sido muy movidito en cuestiones de amor para Hugo Paz y Marina Ruiz. Empezaban el año como pareja, pero el 2 de abril, anunciaban su ruptura después de dos años de relación.

Pero los realities les han vuelto a devolver la ilusión por el amor. Ella entró en Pesadilla en El Paraíso y allí conectó con Omar Sánchez. Ahora está viviendo una nueva historia de pasión con el ex de Anabel Pantoja.

Hugo, por su parte, se fue como soltero vip a La isla de las tentaciones y conquistó a Tania Deniz. Como el programa todavía no ha terminado no sabemos si siguen juntos tras el programa, pero todo apunta a que algo hay.

#8. The Grefg y Gemita

Las rupturas también se han producido en el mundo stremar. Después de cuatro años de relación, The Grefg y Gemita anunciaban su ruptura, eso sí, unos meses después de producirse, que antes tenían que asimilarlo en privado. Eso sí, han demostrado que, pese a no ser pareja, siguen siendo buenos amigos.

#9. Laura Escanes y Risto Mejide

Tras defender contra viento y marea su amor, parece que llegó a su fin. Este 2022, Laura Escanes y Risto Mejide nos sorprendían con el anuncio de su ruptura. Intentan mantener una cordialidad por el bien de su hija Roma, pero lo cierto es que no ha debido ser fácil, sobre todo para Risto que parece que no se lo esperaba.

Laura, por su parte, parece haber rehecho su vida junto a Álvaro de Luna. Ella y el cantante se han dejado ver juntos y parece que la cosa fluye entre ellos.

#10. Alessandro Livi y Patry Guimera

Alessandro Livi y Patry Guimera salieron de La isla de las tentaciones consolidando su relación. De hecho, decidieron dar el paso de irse a vivir juntos. Y todo parecía que era ideal entre ellos hasta que ella, en agosto, anunció que la cosa se había terminado.

“Ya no estamos juntos. Ha sido una decisión por su parte y lleva más de un mes que no está en casa", escribía ella en sus redes.

#11. Macarena García y Leiva

La actriz y el cantante han mantenido ocho años de relación de una manera muy discreta. Poco hemos sabido de cómo iban las cosas entre ellos hasta que este octubre la revista Semana publicaba la noticia de su ruptura sobre la que, por supuesto, ellos no se han pronunciado.

#12. Julia Medina y Gonzalo Hermida

La concursante de Operación Triunfo 2018 dejaba de seguir en redes a su pareja, Gonzalo Hermida y eso ponía a sus seguidores en alerta. Dadas todas las preguntas que recibía, la cantante decidía hablar y contestar: “Tengo 80 preguntas como esta. ¡Qué os gusta un marujeo! Hemos decidido separar nuestros caminos como pareja, pero nos queremos con todo nuestro corazón y seguiremos siendo equipo siempre”, aclaraba el pasado septiembre.

#13. Bea Retamal y Dani García

El reality Solos unió a esta pareja que ya hablaba incluso de boda. Pero su relación, que muchos han calificado de tóxica, ha estado plagada de fuertes discusiones que ponía fin a su relación el pasado febrero. Hasta julio hubo encuentros esporádicos, pero parece que la ruptura era definitiva. Luego coincidieron en Pesadilla en El paraíso y las cenizas volvieron a reavivarse, aunque también las discusiones. Parece que lo de esta pareja es inviable, aunque se quieran mucho.

#14. Angy Fernández y Jaime García

"¿Cuánto dura el duelo de una ruptura amorosa?". Con esta pregunta en redes, Angy Fernández confirmaba en redes su ruptura con Jaime García. Tras siete años de relación ponían fin a su historia y ella se centraba en aprender a vivir sola.

#15. Eva González y Cayetano Rivera Ordóñez

Otra de las sorpresas de este año ha sido la que nos dieron Eva González y Cayetano Rivera Ordóñez de la que se empezó a hablar a principios de noviembre, aunque, por lo visto, llevaban dos meses separados después de que ella no pudiera perdonar una infidelidad.

Ni siquiera llegaron a celebrar su séptimo aniversario de boda. Por el bien de su hijo en común, han decidido no hablar de su ruptura tras 13 años juntos.

#16. Sandra Barneda y Nagore Robles

La pareja televisiva había paseado su amor por los platós que compartían en diversos realities. Pero en febrero, confirmaron su ruptura. De ahí que, en esta última edición de La isla de las tentaciones, la presentadora tuviera tanta facilidad para emocionarse ante las historias de desamor de los participantes. Ella se había ido a grabar con su propia ruptura muy reciente y estaba especialmente sensible ante estos temas.

Tras su ruptura, ambas han vuelto a encontrar el amor, aunque parece que Nagore no ha logrado que esta nueva historia cuajara tampoco. Entre ellas parece que la cosa va bien y, de hecho, volverán a compartir programa. Ambas han sido confirmadas como presentadoras de la segunda entrega de Pesadilla en El Paraíso.

#17. Jedet y Josh Ortiz

Durante la presentación de ¿A quién le gusta mi follower?, Jedet confirmaba su ruptura con el cantante Josh Ortiz. Yung Beef los presentó por redes sociales y comenzaron una historia de amor que no ha terminado de funcionar.

#18. Ana María Aldón y José Ortega Cano

Otra de las parejas que más titulares ha llenado este año ha sido la del maestro con su mujer. Una ruptura en varios capítulos que terminaba por confirmarse de manera televisiva, como todas las crisis previas que vivieron. Unos meses de tensión que nos ha dejado muchas lágrimas por ambas partes y reacciones tensas ante todo lo que se estaba diciendo.

#19. Adara Molinero y Rodri Fuertes

En el último reality en el que participó Adara Molinero fuimos conscientes de la crisis que había entre ella y Rodri Fuertes. Parece que decidieron darse una nueva oportunidad y hablaron de irse a vivir juntos. Pero poco duraba la cosa porque en agosto llegaba la que parece la ruptura definitiva. Segundas oportunidades que no funcionaron.

#20. Vanesa Romero y Emilio Esteban

"No voy a comentar, sí confirmar la ruptura porque ya sabéis que yo soy bastante transparente con vosotros y cuando tengo algo que comentar lo comento", comentaba Vanesa Romero en una entrevista en Diez Minutos el pasado agosto. Así confirmaba la ruptura definitiva con el músico después de no haber funcionado la segunda oportunidad que se dieron en 2021.

#21. Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard

Cuatro años de matrimonio y un hijo en común no fueron suficientes para mantener la historia de Emily Ratajkowski con su marido. Parece que fueron las continuas infidelidades de él las que provocaran que ella tomara la decisión de divorciarse. Últimamente se la ha visto muy cercana a Pete Davidson.

#22. Elena Tablada y Javier Ungría

El pasado agosto la pareja ponía punto final a sus seis años de matrimonio que dieron como fruta una hija en común. “Nada de este proceso está siendo fácil. Estoy trabajando mucho en mí para poder darle lo mejor a mis hijas. Necesito volver a encontrarme a mí misma. Me perdí en algún momento del camino”, afirmaba ella tras la ruptura en la revista Semana.

#23. Victoria Federica de Marichalar y Jorge Bárcenas

El pasado otoño, Victoria Federica de Marichalar y Jorge Bárcenas decidían irse a vivir juntos. Pero solo lo hicieron unos meses porque el pasado mayo, la pareja anunciaba su ruptura por un supuesto enfriamiento de la relación.

#24. Anna Padilla y Iván Martín

Tras tres años de relación, la hija de Paz Padilla anunciaba su ruptura con Iván Martín. "Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida", escribía la influencer en sus redes el pasado abril.

#25. Ivana Icardi y Hugo Sierrra

"Me emociono porque una ruptura es dolorosa siempre, y más cuando ha habido buenos momentos. Me da pena porque al final somos dos personas buenas que nos hemos amado. Hugo tiene un carácter que yo a veces no tolero y nos hace discutir. Tiene sus cosas, sus manías…", decía entre lágrimas Ivana Icardi para explicar su ruptura con Hugo Sierra, el padre de su bebé.

#26. Julen de la Guerra y Sandra Pica

Otra de las parejas que hemos ido poder ver evolucionar a través de los realities es la de Julen de la Guerra y Sandra Pica. Ella estaba con Tom Brusse cuando el francés se fue a Supervivientes. En esa separación se acercó a Julen y acabó viajando a Honduras para contarle a Tom que lo suyo se había acabado. Parecía que lo suyo iba en serio y parece que durante un tiempo lo fue, pero este año anunciaban su ruptura.

#27. Fernando Alonso y Linda Morselli

Tras cinco años de relación, el piloto de Fórmula 1 y la modelo anunciaban su separación el pasado febrero. Se especuló con la diferencia de planes para un futuro cercano. Al parecer ella quería casarse y ser madre y él, podría no estar preparado para dar el paso. Ahora lleva casi un año con nueva novia.

#28. Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Lo de esta pareja ha sido un auténtico culebrón. Un día anunciaban su compromiso de boda y al día siguiente salía un vídeo de una supuesta infidelidad de él en el festival Burning Man. Él lo empezó negando y luego no le quedó más remedio que reconocerlo y pedir perdón. Pero ya parecía tarde para Tamara que rompió el compromiso en el escándalo que más ha dado que hablar este año.

#29. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín

Ni la realeza se ha librado este año de las rupturas. Fue todo un escándalo cuando salieron las fotografías de Iñaki Urdangarín con una mujer que no era la suya. Muchos lo entendieron como la filtración del ex deportista para provocar un divorcio que ansiaba. En marzo saltaba la noticia y no tardaban en firmar los papeles.

#30. Leonardo DiCaprio y Camila Morrone

Fue cuando la modelo cumplió los 25 cuando se anunció su ruptura con el actor y se empezó a hablar de esa costumbre de DiCaprio de no salir con mujeres mayores de esa edad. Claro que no se sostiene teniendo en cuenta que ahora parece estar saliendo con Gigi Hadid que tiene 27.

#31. Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas Soares

Cuatro de años de relación es el balance de la diseñadora con el empresario portugués. Ella llegó a mudarse a Lisboa para vivir su historia de amor, pero no ha funcionado y tuvo que volver a Madrid, tras anunciarse el pasado febrero su ruptura, para comenzar una nueva etapa en la que ha estado muy presente su hija Alba Díaz.

#32. Fonsi Nieto y Marta Castro

La revista Hola! avanzó la noticia de la separación de Fonsi Nieto y María Castro el pasado febrero. La pareja ponía punto final a su relación tras cinco años casados y un hijo en común. el ex de Alba Carrillo sumaba otra relación fracasada a su curriculum.

#33. Cristina Porta y Luca Onestini

El pasado marzo, el italiano recurría a sus redes para confirmar su ruptura con Cristina Porta: “Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras. Ayer hemos hablado y hemos decidido que así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado. Un beso”. Así terminaba un largo texto en el que hablaba de sus crisis.

Parece que la versión sobre la ruptura no es la misma para los dos, pero lo único cierto es que dejaron de ser pareja y se acababa así una relación que comenzó en Secret Story.

#34. Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Acabábamos 2021 con la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez y comenzábamos 2022 con su ruptura. Apenas cuatro meses duró su matrimonio. Al parecer, la sobrina de Isabel Pantoja no estaba muy segura de su amor. Todo un escándalo que ha llenado muchas líneas en las revistas del corazón. Sobre todo, desde que Anabel se fuera a Supervivientes y conociera a Yulen Pereira con el que sigue manteniendo una relación.

Omar era consciente del fin definitivo de su relación y perdía toda esperanza de reconciliación. Entraba en otro reality, Pesadilla en El Paraíso, y allí conocía a Marina Ruiz que ahora es su novia.

#35. Jessica Bueno y Jota Peleteiro

Esta es una de las rupturas que hemos conocido en los últimos días. Por lo visto, el futbolista conoció este verano a una mujer en Ibiza con la que ha comenzado una relación que ha hecho que tome la decisión de romper con la madre de sus hijos. Jessica Bueno parece estar destrozada y planteándose si volver se a Sevilla con los hijos que comparte con Jota y el que tiene con Kiko Rivera.

#36. Harry Styles y Olivia Wilde

Diez años hay de diferencia entre Harry Styles y Olivia Wilde, pero no parecía un obstáculo para su relación que ha durado dos años. Este noviembre se anunciaba su separación y aunque ellos no han confirmado, tampoco han desmentido. Según su círculo cercano, esta decisión ha estado motivada por sus agendas, poco compatibles con una vida en pareja.

#37. Maxi Iglesias y Stephanie Cayo

Los actores coincidieron en el rodaje de Hasta que nos volvamos a encontrar, una historia de amor que traspasó la pantalla. Ella estaba casada cuando se conocieron, pero anunció su divorcio y comenzó una relación con el actor español que él mismo confirmaba a finales del pasado año. Pocos meses después, en abril, ella era la que confirmaba la separación tras un año de relación.

#38. Sonsoles Ónega y César Vidal

En estos últimos días hemos conocido otra ruptura. Sonsoles Ónega y el arquitecto César Vidal no pasarán la Navidad juntos. Tras su divorcio, la periodista comenzaba una relación con César y dada la discreción con la que han llevado su historia, nada hacía presagiar que estuvieran en crisis y de ahí que haya sorprendido tanto este anuncio.

#39. Gisele Bündchen y Tom Brady

"Llegamos a esta decisión de forma amistosa y con gratitud por el tiempo que hemos pasado juntos. Fuimos bendecidos con unos niños preciosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Continuaremos trabajando juntos como padres para garantizar que siempre reciban el amor y la atención que merecen". Con estas palabras Gisele Bündchen y Tom Brady anunciaban, el pasado octubre, el fin de su matrimonio que ha durado 13 años.

#40. Esther Doña y Santiago Pedraz

En agosto, la viuda del marqués de Griñón anunciaba que el juez le había pedido matrimonio, pero solo dos días después, era él quien confirmaba la ruptura. “Ella no es la mujer que yo creía que era”, aseguró. Y no fue una ruptura exenta de polémica. “Me dejó con un mensaje de dos líneas”, confesó ella.