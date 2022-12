Lauren Jauregui o Kylie Jenner comentan las últimas 10 fotos random de Rosalía

Rosalía está recorriendo Europa en los que son los últimos conciertos de su gira que culminará este domingo. Y entre concierto y concierto le da tiempo a hacer algo de turismo y, sobre todo, a cargar su galería de fotos nuevas.

En las últimas horas ha compartido diez nuevas imágenes random que resumen cómo se acerca ella al final de este año.

#1. Portada de revista

“Still can believe it❤️ thanks @rollingstone”, escribía sobre la portada del último número de Rolling Stone en la que sale ella como gran protagonismo. “Escribe sus propias normas”, pone la cabecera en el subtítulo de su entrevista. Un hito más en un año que le va a costar olvidar.

#2. Europa

Sigue de gira y por cada ciudad que pasa se hace unas cuantas imágenes. Las del escenario nunca faltan y ha querido resaltar las de Bruselas. “Brussels wwwwwoow la energia🙏”, señalaba sobre la capital belga.

#3. Curioso piano

La música siempre llama su atención, en todas sus formas. “Me encanta cuando la gente escribe sobre un coche o un piano así”, escribía sobre la imagen que nos muestra un piano lleno de polvo sobre el que alguien ha escrito.

#4. Amarillo

Dicen que el amarillo da mala suerte, pero está claro que no va con ella. Ni siquiera en un martes y 13 que ha decidido compartir esta imgen en la que podemos verla con una bufanda de ese color. “Best yellow thing ive got”, aseguraba.

#5. Nuevos sabores

Cuando unon viaja tanto tiene la opción de ir probando cosas nuevas de comer. Ella ha compartido una ensalada y ha asegurado que “staba bueno y suelo odiar la fruta en la ensalada”.

#6. Pokemon

Los Pokemons nunca pasan de moda y ella lo sabe. “Yo i pikachu”, escribía sobre la imagen en la que podemos verla tirada sobre la cama con un peluche y su peluca de melena larga.

#7. De paseo

No siempre los artistas tienen oportunidad de hacer turismo cuando están de gira. Pero está claro que Rosalía no se priva de algún paseo que otro y ha compartido uno con rayo de sol incluido.

#8. Regalos

Si algo ha demostrado Rosalía es que se ha ganado el respeto de sus compañeros y buena prueba es que se acuerdan de ella allá por donde va. El ramo de flores tan bonito que lleva en las manos es cortesía de la artista belga, Angèle. “thank u @angele_vl🤍tk”, le agradecía.

#9. De juego

Los conciertos no ocupan todo el día y quedan muchas horas muertas que llenar y los videojuegos son una buena opción para matar el aburrimiento. “Los mejores muahs del juego”, escribía junto a su imagen con cascos.

#10. Trabajando

Y, por supuesto, las giras son buen momento para seguir trabajando y si se puede llevar el estudio a bordo del autobús, mejor que mejor. Así acababa Rosalía este carrete.

Y como era de esperar no han faltado los comentarios tanto de sus admiradores extranjeros como los españoles.