Marta Peñate y Alejandro Nieto rompen su amistad en el plató de ‘La isla de las tentaciones’ por Tania

Alejandro Nieto, Marta Peñate y Tania Medina saben lo que es vivir de lleno la experiencia de La isla de las tentaciones. Los tres han pasado por la experiencia y han coincidido también en Supervivientes, así que, tienen mucha mochila compartida.

Aunque Marta y Tania no hicieron buenas migas en Honduras, lo cierto es que el roce hace el cariño y han acabado limando asperezas, hasta este martes en el que su amistad saltó por los aires mientras trabajaban como colaboradores en El debate de las tentaciones.

Alejandro Nieto hacía una alusión a lo que mucho que quería a Tania cuando Marta bromeaba sobre que ella no le quería tanto. Y aunque Marta insistía en que había sido una broma, Tania empezaba a llorar.

Comienza la discusión

“Es que siempre estás con lo mismo. Yo a él lo quiero muchísimo, lo quiero a mi manera y punto. Me he equivocado y se acabó”, se defendía Tania mientras Marta le pedía disculpas. Y es que su infidelidad en la isla todavía le pesa.

Alejandro no dudó en levantarse para calmar a su chica y ahí empezó una discusión fuerte entre él y Marta. Estaba cansado de sus bromas y se lo hizo saber. “Que no se saquen las cosas de contexto, yo el pasado de Tania ya lo tengo olvidado. Yo no se lo voy a echar en cara porque yo también he cometido mis errores. Esto lo dije como una broma, como lo hubiera hecho con Anabel y Yulen o Suso con su pareja”, se justificaba.

“Nosotros nunca te hemos dicho nada y tú allí te follaste a uno y nadie te dice nunca nada”, le recriminaba Alejandro, cada vez perdiendo más las formas. “No voy a ser dura porque te tengo cariño porque te podía dar una clavada ahora mismo que te cagabas y no te levantabas”, se defendía.

Anabel Pantoja intentó mediar y Sandra Barneda puso rumbo hacia la salida de plató porque no se sentía escuchada. “Tania, lo que te ha pasado es que estás muy sensible, que lo has pasado muy mal después de la isla. Yo, sinceramente, me ha dado la sensación, de verdad, con el corazón en la mano, que Marta no lo ha hecho con mala intención, pero entiendo que has explotado porque lo pasas muy mal”, mediaba la presentadora.

Fin de una amistad

La siguiente en echarse a llorar era Marta. “Yo estoy mal porque siempre es lo mismo con este niño y, por eso, al principio no te podía ni ver y al final te cogí cariño, por esos comentarios que sueltas tan soeces, tan chungos y tan viperinos y lo que acabas de decirme, a una persona que yo sí te considero mi amigo. Y lo que me acabas de hacer, lo siento mucho, pero tú y yo ya no somos amigos, Alejandro”, sentenciaba.

Alejandro acababa pidiendo disculpas por sus formas, pero la discusión continuó hasta que intervino la psicóloga del programa y les recordó que estaban en un espacio profesional y hay que seguir adelante.

Habrá que ver lo que ocurrió cuando las cámaras se apagaron.