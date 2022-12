El ninguneo de Disney a una actriz de ‘High School Musical’: “Me dijeron que no había hueco en el avión”

Han pasado catorce años desde que salió High School Musical 3: la última entrega de la saga musical de Disney. La trilogía que catapultó a la fama mundial a Zac Efron y Vanessa Hudgens terminó en 2008. Pero tal fue su éxito que, casi tres lustros después, sigue dando de qué hablar.

Esta vez ha sido Monique Coleman, quien daba vida a Taylor, la que ha hablado sobre su experiencia en la saga. La actriz, que formó parte del equipo durante las tres películas, ha confesado en una entrevista para la youtuber Christy Carlson Romano que Disney decidió no llevarla de promoción por el mundo. Una decisión que le dolió. ¡Y con razón! Mientras que el resto de protagonistas de las películas como Vanessa Hudgens, Zac Efron, Ashley Tisdale y Corbin Bleu recorrían el mundo, ella se quedaba en casa.

Lo peor fue la excusa que puso la compañía para no llevarla, tal y como recuerda: “Ellos me dijeron que no había suficiente espacio en el avión. Esas declaraciones me afectaron mucho. Me causó un poco de depresión”.

A pesar de este recuerdo, lo cierto es que Monique está abierta a volver a trabajar con ellos en un futuro: "Estaría muy dispuesta a volver a trabajar con Disney, sobre todo con Disney+, que ofrece muchas más oportunidades".

No nos extrañaría ver a la actriz en una posible nueva temporada de High School Musical: The Musical: The Serie. Teniendo en cuenta que su compañero de reparto Corbin Bleu participó en la tercerta temporada, quizá Disney quiera contar con ella en una nueva entrega de capítulos.

La vida de Monique Coleman

Durante todos estos años, Monique Coleman ha continuado trabajando como actriz. La estadounidense ha estado en series como Stitches o a Christmas Dance Reunion: película donde volvió a compartir protagonismo con Corbin Bleu, su pareja ficticia en High School Musical.

Pero si hay algo que nos ha llamado la atención es que Monique es una auténtica experta en el mundo de la lucha. Al menos, la que tiene que ver con la danza. En algunos de sus vídeos de Instagram aparece perfectamente coreografiada junto a otros expertos.

Además, tal y como hemos podido ver, tiene bastante relación con algunos de sus compañeros de la saga. Se lleva de maravilla con Corbin Bleu, pero también con KayCee Stroh, una de las bailarinas de las películas. Incluso han grabado algunos vídeos juntas.