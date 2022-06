Vanessa Hudgens vuelve a pisar el instituto donde se grabó ‘High School Musical’

High School Musical fue una de las trilogías más icónicas de la factoría de Disney Channel. Toda una generación de niños y niñas disfrutaron de los pasillos del East High, de sus Wildcast y de las famosas canciones que cantaban los protagonistas de la historia. A día de hoy, el recuerdo de estas películas está muy presente tanto en el público como en su propio elenco.

La última nostálgica del East High ha sido Vanessa Hudgens, quien fue una de las protagonistas e imprescindibles dentro del universo High School Musical interpretando a Gabriella Montez. Ha sorprendido a sus seguidores subiendo un vídeo en su cuenta de Instagram mostrando que se encontraba en la entrada del instituto donde se rodaron las películas, porque sí, si a día de hoy te lo preguntas, el lugar existe y es un centro educativo de verdad.

Con una de las canciones que cantaba junto a Zac Efron, Breaking Free, Vanessa Hudgens nos enseña con una actitud alegre que se encontraba en las inmediaciones del instituto. Además, el post lo acompañó con una de las frases que decía su personaje en un momento dado: “¿Recuerdas en el jardín de infantes cómo conociste a un niño y no sabías nada sobre él, luego, 10 segundos después, jugabas como si fueran mejores amigos porque no tenías que ser nada más que tú mismo?”.

16 años se cumplen desde que vimos a Troy Bolton, Gabriella Montez, Sharpay Evans, Ryan Evans y otros muchos personajes recorrer los pasillos del East High por primera vez para disfrutar de la música, los bailes y el baloncesto. Sin embargo, el instituto sigue teniendo las puertas abiertas en la ficción, ya que es el escenario actual de la serie High School Musical: The Musical: The Series, donde Olivia Rodrigo es una de las protagonistas. Con esta producción se quiso hacer un homenaje a las películas originales, pero desde una nueva generación y con tramas distintas a las que aparecían en la trilogía.

High School Musical: The Musical: The Series es la ficción que le dio la fama a Olivia Rodrigo y con la que ha impulsado su carrera como cantante. Aun así, continúa participando en ella y está a punto de estrenarse la tercera temporada en Disney Plus.