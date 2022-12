Kate Hudson da el salto a la música y lanzará su álbum debut en 2023

Hay cantantes que deciden probar suerte en el mundo de la interpretación después de consolidar su carrera musical. Rara vez ocurre a la inversa, pero Kate Hudson (al igual que nuestra Chanel) quiere dar un nuevo paso en su trayectoria. Por ello, lanzará un disco el próximo 2023.

Será su álbum debut, que llega después de su actuación en la secuela de Knives Out, Glass Onion. La actriz ha visitado recientemente el programa de Jimmy Fallon, donde no solo han recordado el rodaje de Casi Famosos, la película del 2000 en la que ambos participan y que el propio director Cameron Crowe ha llevado ahora a Broadway en forma de musical.

"Sabes cantar", le dice el presentador de The Tonight Show. "Sí, me encanta", le contesta. Y ahí ha sido cuando ha sorprendido a todos los presentes y espectadores: "He estado grabando un disco durante un año. Es súper divertido".

Kate Hudson Reveals She's Recording a Record and Details about Glass Onion | The Tonight Show

Todo surgió a raíz de la pandemia y de las últimas entrevistas que ha concendido, donde ha habido una pregunta que resonado sobre el resto: "¿Te arrepientes de algo?", a lo que ella relata que su pensamiento era: "¿Qué quieres decir? Apenas paso los 40 años... Todavía no".

"Entonces fue durante la etapa del COVID que me dije: ¿Qué estoy haciendo? En realidad, llevo escribiendo música desde que tenía 19 años y nunca la he compartido con nadie... Y fue cuando pensé que aquello sería uno de mis grandes arrepentimientos", continúa.

Sobre este proyecto musical ha aclarado que "no tengo ninguna expectativa, tan solo quiero publicarlo y voy a hacerlo. ¡Estoy verdaderamente emocionada!".

Kate Hudson - Cinema Italiano

La protagonista de Guerra de novias ha prometido a Jimmy Fallon volver al programa para promocionar mencionado disco e interpretar alguna canción en directo. Y es que esta "nueva" faceta artística de Hudson no nos pilla por sorpresa, porque a lo largo de su trayectoria se ha metido en la piel de personajes que han cantado... y muy bien. Entre ellos, formó parte de la cuarta temporada de Glee en la que encarnó a una profesora de danza; y protagonizó el musical Nine, film en el que interpreta el tema Cinema Italiano. Y también se ha atrevido a improvisar en fiestas y eventos a los que ha acudido, como hizo en 2016 durante el cumpleaños del David Foster junto a John Mayer. ¿Habrán colaborado juntos en la producción de su primer disco?