Niall Horan y Lewis Capaldi versionan ‘Still Haven't Found What I'm Looking For’ de U2 y todos coinciden

Fue a principios de agosto cuando vimos a Niall Horan y Lewis Capaldi paseando por las calles de Dublín. Ahora, aquella aparición pública conjunta tiene una explicación que más allá de lo musical. Ambos artistas no solo quedaron para tomarse dos pintas negras, sino para grabar un documental para Prime Video patrocinado por una popular marca de cerveza.

Niall Horan Homecoming: The road to Mullingar with Lewis Capaldi acompaña a los dos músicos durante tres días en "un increíble viaje por carretera documentado en un episodio lleno de diversión, amistad y risas". El largometraje dura 50 minutos y, como ha asegurado el irlandés, estará disponible en una serie de países determinados, como en España.

Pero el dúo no solo visita la fábrica de Guinness, sino que también acuden a los estudios de Windmill Lane para interpretar al piano y a la guitarra una versión muy especial de Haven't Found What I'm Looking For, de U2, canción que volvió a ganar popularidad tras el estreno de Canta 2, película en la aparece el propio Bono, responsable de doblar al personaje de Clay Calloway.

Still Haven’t Found What I’m Looking For (Cover)

Después de escuchar dicha cover, muchos fans han destacado su talento y lo preciosa que suena la canción con sus voces. "Si esto no es cómo suena la paz...", expresa un usuario en los comentarios de YouTube.

Del mismo modo, el timbre vocal de ambos empasta tan bien que otros seguidores no tienen suficiente con esta colaboración; también han pedido un tema conjunto original por su parte.