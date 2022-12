Un miembro del Dulce Squad estalla: “Lo de ser influencer claramente no es para mí”

Desde que empezó el mes de diciembre, los influencers han tenido su agenda de lo más repletas. Cenas, eventos y proyectos profesionales que han acaparado sus días sin tener tiempo para nada. Han sido muchos rostros conocidos los que han desfilado por las alfombras rojas y que han posado con sus mejores galas y nos han regalado unas cariñosas palabras.

Sin embargo, ya sabemos cómo es el mundo de los creadores de contenido: hoy estás aquí, y mañana no lo sabemos. Triunfar puede parecer relativamente fácil, pero mantenerte en la cima se puede convertir en todo un reto.

Los inicios de Dulceida llevaron a muchos de sus amigos a saltar a la fama y a crear el Dulce Squad. Un grupo formado por influs como Luc Loren, Albert Mullor, Gigi Vives o Sergi Pedrero del que poco queda hoy en día. A día de hoy, Aida Doménech no se junta con algunos rostros que formaron parte de esa etapa de su vida.

Una de ellas es Gigi Vives, quien tomó la decisión de seguir su camino dentro del mundo de la moda. La creadora de contenido ha utilizado las redes para mostrar su profunda tristeza en esta época del año, la cual antes era de sus favoritas "por las constantes cenas y eventos especiales que se organizaban", pero que ahora ya ha dejado de serlo porque no recibe la invitación de la mayoría de ellos.

Ni eventos ni cenas

Gigi ha mandado un mensaje "a todas las marcas y agencias de España" porque considera que después de tantos años currándose "el contenido y trabajando en una industria muy competitiva" donde "ser original y diferente es muy complicado" se merece estar ahí, pero no cuentan con ella.

"Es una pena porque siento que sigo a paso de tortuga intentando introducirme en el mundo de la moda y del lujo, pero parece que no hay manera. Llevo tiempo pensando que debería haberme dedicado a otra cosa y que lo de 'influener' claramente no es para mí", escribía, reconfortándose en que quizás si le dieran la oportunidad verían una parte de ella que no conocen.

Gigi Vibes estalla contra las marcas y agencias. / Getty / Instagram @gigi_vibes

Asique, sin pelos en la lengua, ha reconocido que "se han olvidado de contar con personitas como yo que somos verdaderas apasionadas de la moda y que valoramos, conocemos y tenemos verdadero interés por una industria de la que cada vez me siento más alejada".