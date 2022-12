Lara Álvarez acabó ‘Pesadilla en El Paraíso’ con palabras directas a Nagore, que ocupará su puesto

El pasado miércoles, Pesadilla en El Paraíso vivió su semifinal para los concursantes y su última noche para Lara Álvarez. Una marcha que provocó las lágrimas de Carlos Sobera.

El próximo 21 de diciembre, el reality celebrará su final en la que no estará la asturiana. Y no solo eso, si no que anunciaron una segunda edición, en la que tampoco contarán con ella porque la sustituirá Nagore Robles.

Una noticia que, lejos de entristecer a Lara, celebró sin disimulo: "No son buenas noticias, son maravillosas. Yo estoy contentísima. Son 108 dias ya aqui, empezamos en verano, terminamos con las campanadas casi", dijo entre bromas al arrancar la entrega.

Tras varias horas, y al empezar a despedirse del equipo y los concursantes, Lara sí que fue sintiendo algo más de nostalgia y acabó dirigiéndose a Nagore que estaba como colaboradora en plató:

"Quiero mandarle un beso enorme en esa Pesadilla en El Paraíso 2 a mi querida Nagore Robles, no necesita suerte pero igualmente te la deseo, compañera. Tienes aquí un equipo que está deseando recibirte. Millones de besos", lanzó mientras la vasca hacía lo mismo para ella.