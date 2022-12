Carlos Sobera acaba llorando con la despedida de Lara Álvarez de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Este miércoles noche hemos vivido la semifinal de Pesadilla en El Paraíso en la que hemos conocido el nombre del último expulsado y se ha cerrado la granja por esta edición. Daniela Requena y Víctor Janeiro, que entraron desde el principio y Bea Retamal e Iwán Molina, que llegaron más tarde, son los finalistas. Uno de ellos se convertirá en el primer ganador de este formato el miércoles que viene.

Y ya se sabe que estos momentos, después de 108 días, es hora de despedidas y de dejar un lugar que se ha convertido en su hogar a lo largo de estos meses. Y una experta en este tipo de despedidas es Lara Álvarez que se pone muy sentimental en momentos así.

"Ha sido una aventura muy intensa, 108 días para algunos, para otros menos, pero igual de intenso. Una aventura que os habéis prestado a vivir de la manera más honesta quería agradeceros estos días a vuestro lado", les decía a los finalistas. Y les dedicaba unas palabras de cariño a cada uno de ellos.

“La palabra estrategia va de tu mano, también la palabra control, pero también la palabra sensibilidad. Ojalá esa estrategia y ese control te permitan disfrutar de todas las sorpresas que tiene la vida para ti, que crees muchas veces saber y que, en verdad, te están esperando y que esto sea, de verdad, parte de tu nuevo camino, con esa sensibilidad que tienes también ahí dentro y esa coraza que, poco a poco, estoy convencida de que se va a ir cayendo. Gracias por dejarme compartir contigo estos días”, empezaba diciéndole a Iván.

También habló de la coraza de Bea y está convencida de que “sé que tienes muchas ganas de quitarte, sé que estás trabajando en ello y poco a poco lo estás consiguiendo porque detrás de esa coraza hay unos sentimientos a flor de piel muy bonitos y una mujer con muchas ganas de evolucionar y de crecer, así que, no te rindas”.

“Te cuento que te admiro, admiro tu valentía, admiro tu actitud, admiro tu lealtad a tus propios criterios y valores y a los tuyos, a los que consideras tu gente, tu familia, tus amigos, lo has demostrado desde el primer día al último y no puedo estar más orgullosa de poder compartir este tiempo contigo. Has hecho que viva muy buenos momentos y muy emocionantes y me alegro de que hayas llegado a la final”, le decía a Daniela Requena.

Y terminaba con Víctor al que aseguraba que “casi no me atrevo a decirte nada porque pase lo que pase ya eres un ganador. No has salido nunca nominado, tienes el reconocimiento de todos tus compañeros, tienes el cariño de todo el equipo que estamos haciendo Pesadilla en El Paraíso y, sobre todo, yo creo que has dejado patente que eres un hombre honesto, fiel a la persona que eres dentro y fuera de este programa”.

Carlos Sobera, emocionado

Y después de la granja, tocaba extender los agradecimientos y las palabras de cariño al plató.

“Querido Carlos, compañero, no puedo perderme esta ocasión de despedirme, igualmente te llamaré y te agradeceré en persona lo que quiero decir públicamente porque trabajar siempre contigo, no es trabajar, es disfrutar de lo que nos depara la noche de sorpresas y la complicidad que hemos conseguido estos años, de verdad que me la llevo en lo más profundo de mi corazón y ojalá que tengamos muchas más ocasiones de seguir compartiendo lo que para mí siempre es un aprendizaje y una evolución a tu lado. Te mando un beso gigante y un beso a todos los espectadores que nos han acompañado estos días en Pesadilla en El Paraíso”, decía ante un emocionado presentador.

“Mandamos un beso gigante a todos los granjeros que han pasado por aquí, a los que veré fuera y me muero por saber cómo están. Ha llegado el momento de cerrar la granja y con ella esta primera edición aquí, en Cádiz, de Pesadilla en El Paraíso”, decía mientras los granjeros recogían sus hatillos y salían de la granja.

“Jamás andarás sola”, le decía Carlos Sobera, “todo el equipo de Telecinco te quiere un montón”, lograba decir con la voz quebrada mientras le mandaba un beso.

Lara también ha tenido unas palabras para Nagore Robles que será su sustituta en la próxima temporada que ya se está preparando. "No necesitas suerte, pero igualmente te la deseo compañera. Tienes un equipo que está deseando recibirte, millones de besos", le decía después de confirmar que Antonio, el guardés, estará en la segunda edición en la que Nagore será la encargada de supervisar la granja y contarnos todo lo que pase.

El miércoles que viene, la gran final.