El giro de 180º en la relación de Oto Vans y Violeta Mangriñán tras 'Supervivientes'

Oto Vans se lanzó de lleno en la aventura de Supervivientes 2019. El influencer hizo las maletas y puso rumbo a Honduras para intentar superar sus miedos y ponerse a prueba en el reality de Telecinco. Su experiencia estuvo marcada por las polémicas, y no lo hizo solo.

Una de sus compañeras de concurso fue Violeta Mangriñán. La valenciana, al contrario que Oto tuvo un poco más de suerte y encontró al que hoy en día es el amor de su vida, Fabio. Aunque lo cierto es que la isla tampoco se lo puso fácil y sufrió varios problemas de salud.

Cuando llevas ya varias semanas en Supervivientes, la experiencia empieza a pasar factura. El hambre, la convivencia, las tormentas... en definitiva un remix de todo que hace que estemos más susceptibles de lo normal. Justo esto fue lo que le pasó a Violeta y a Oto durante su etapa. Y es que ambos concursantes sufrieron un fuerte enfrentamiento.

La influencer fue enviada al conocido Palafito con Carlos Lozano. Un tapiz sobre el mar del que no puedes salir y, en esa ocasión, el resto de compañeros tenían que surtir todas sus necesidades. La extronista advertió que si le entraban ganas de ir al servicio, bajaría sola a pesar de las consecuencias y eso hizo estallar la guerra entre Oto Vans y ella.

Oto acusó a Violeta de estar haciendo un papel en el programa cuando el día de antesle dolían los ovarios delante de la cámara y después se le pasó. Una acusación que provocó la 3ª Guerra Mundial y a la que ella contestó: "En tu vida vas a saber lo que es un dolor de ovarios". Esta respuesta le dolió al influencer y le pidió a Violeta que tuviese "cuidado con la transfobia". Algo que enfadó más aún si cabe a Violeta: "No hagas demagogia barata, eres un falso y un pringado".

El giro de 180º

Tras este enfrentamiento, tanto Violeta como Oto se hicieron la cruz y no se volvió a saber nada de ellos rompiendo así su amistad. Ahora que ya ha pasado el tiempo y que Oto se ha sentado en 'Animales humanos', le han querido preguntar sobre esa etapa de su vida.

"En el concurso no fue de las mejores personas", decía afirmando que tampoco tuvo "las mejores actitudes". Sin embargo, Oto ha querido aclarar que "en el concurso todo se magnifíca" y que "tus sentimientos no son los mismos que en la calle". Pero ahora que ya ha pasado tiempo y han "coincidido en varios eventos", Oto ha asegurado que todo está "bien". No obstante, cuando el presentador le ha preguntado si le cae bien, el influencer lo ha tenido claro: "No, creo que no le caigo bien".