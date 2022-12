Quevedo y Myke Towers estrenan ‘Playa del Inglés’ y éstas han sido las reacciones

Quevedo y Myke Towers tienen a sus fans completamente revolucionados tras el anuncio de su tan esperada colaboración. Hace unas horas, ambos compartían en sus redes sociales las mismas coordenadas. Horas más tarde, el canario se metía en el papel de un limpiador de piscinas que trabaja para una empresa ficticia: Pool Cleaners English Man Beach. Ya nada era secreto.

Todo apuntaba a que se trataban de las imágenes oficiales del videoclip que verá la luz próximamente. Pero para sorpresa de sus fans, ambos han decidido adelantar el lanzamiento de la canción de la que tanto se estaba hablando: Playa del Inglés. Un título que hace referencia a una de las playas de Las Palmas de Gran Canaria.

Así, hace horas escasas Quevedo y Myke Towers nos deleitaban con este lanzamiento de la mano de la producción de Ovy On The Drums. Un tema que cuenta con una fusión de sonidos electrónicos y dance que hacen que su escucha sea de lo más hipnotizante.

En la letra hacen referencia a sus raíces isleñas y a la idea de conquistar a una persona de la que están enamorados. No cabe duda de que Playa del Inglés no va a tardar en convertirse en uno de los temas más bailados de las discotecas.

Pero como mencionamos en líneas anteriores, esto no es todo lo que el canario y el puertorriqueño tenían preparado. Tal y como ha desvelado Quevedo en sus redes sociales, este jueves 15 de diciembre verá la luz el videoclip oficial a las 15:00 horas (España). Así que comienza la cuenta atrás para ver qué tienen preparado visualmente estas dos estrellas internacionales.

Las reacciones tras el lanzamiento de Playa del Inglés no han tardado en aparecer. "Ricos en potaxiiiiio siempre", dice Omar Montes entre los comentarios de la última publicación de Quevedo en Instagram. "AMONOOOOOSSSSS", añade Lola Índigo. "Me acuerdo cuando decíamos te imaginas un día hacer un ft con MT.... esto es mejor q un grammy", añade Juseph, artista y amigo del canario. Paula Gonu, Rvfv, Danny Romero, Lola Lolita y otras celebridades no han tardado en aparecer también entre los comentarios.

Como era de esperar, los fans de ambos artistas también han dejado sus opiniones en Internet. "Escuchando Playa del Inglés a toda hostia en el altavoz mientras me visto y recojo para ir a clase, así sí joder, a este paso mañana me la sé", dice @luucia275. "QUE P*TO TEMAZO PLAYA DEL INGLÉS", añade @g2emilioo.

Y tú, ¿ya has escuchado Playa del Inglés?