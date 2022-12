Aitana se pronuncia por primera vez tras su ruptura: "Por favor, os pido que no me persigáis"

No se habla de otra cosa desde ayer. Desde que saltó la noticia de la ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau tras cuatro años juntos, la prensa y, en general, los medios esperaban las primeras palabras de la cantante tras los rumores de separación. Anoche, finalmente, la exconcursante de Operación Triunfo se pronunció por primera vez, pero sus declaraciones no fueron precisamente lo que se esperaba.

La artista acudió en la noche del miércoles a una cena navideña organizada por Yves Saint Laurent, firma de la que es embajadora. A su llegada, la joven no rehusó atender a la prensa que se arremolinó ante ella tras su paso por la alfombra para interesarse, entre otras cosas, por su nuevo corte de pelo.

Aitana: "Tengo mucho miedo"

"Estoy súper bien, pero me he puesto muy mala de la gripe y estaba hoy como...a ver si vengo bien", respondió sincera Aitana ante la primera pregunta. Sin embargo, llegó el momento en el que una de las periodistas allí congregadas le preguntó por la portada de la revista Lecturas que confirmaba su separación con el actor.

"Sabéis perfectamente todos que yo nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto", empezó a decir la cantante, para después lanzar una petición a los paparazzi: "Pero si quiero decir una cosa para todos, por favor; y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar: no me grabéis en casa".

En tono de súplica, la cantante pidió a la prensa que no se arremolinaran ante su hogar para grabarla. "Está empezando a venir mucha gente a las tres de la mañana, hombres...Yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal. Tengo mucho miedo", reveló.

Con estas palabras, Aitana pidió ayuda a los medios de comunicación para que cumplieran con su única petición y aunque admitió que ese tipo de cosas son "consecuencia de su trabajo", sí reconoció también que su petición fue uno de los motivos para dar la cara.

Las redes, y en especial los seguidores de la artista, se unieron a la estrella y condenaron el mensaje que transmitieron algunos de los miembros de la prensa: "Pero, Aitana, para que no te persigan tendrás que confirmar o decir si es cierto o no".

"Es que yo nunca digo esas cosas y no os las voy a decir ahora. Lo siento un montón", insistía la joven por no revelar información de su vida privada. Lo que sí alcanzó a decir, es un recordatorio de lo que será el 20 de diciembre, fecha del fin de su gira de 11 Razones Tour en el WiZink Center de Madrid.