Aitana y Miguel Bernardeau: ¿el fin de su relación?

Se han convertido en uno de los objetivos favoritos de los fotógrafos y de las revistas y todo parecía indicar que este era un buen año para ambos tras el estreno de la serie La Última (Disney+). Sin embargo, varios rumores afirman que Aitana y Miguel Bernardeau habrían roto su relación después de cuatro años juntos.

Ha sido la revista Lecturas la que ha abierto su portada de este miércoles con la noticia bomba de la semana. Según el magacín, la pareja "ha emprendido caminos separados" y el actor ya ha abandonado la casa en la que ambos vivían desde hace un tiempo, concretamente desde el mes de septiembre de 2021.

La revista lleva en su número las fotos que demuestran la separación entre Aitana (23 años) y Miguel Bernardeau (26 años), puesto que el hijo de la actriz Ana Duato y el productor de televisión Miguel Ángel Bernardeau habría vuelto a casa de sus padres.

De acuerdo con la información a la que ha podido acceder la revista Lecturas, todo parece indicar a que hubo un alejamiento entre ambos durante la grabación de la serie que ambos protagonizan y que ha sido el debut interpretativo de la extriunfita.

Tan solo un día antes de que la prensa destapase la supuesta ruptura entre ambos artistas, Aitana hizo saltar todas las alarmas entre sus fans y seguidores con un cambio que aunque parezca insignificante, podría haber sido una señal de lo que está por venir.

La joven cantante modificó su foto de perfil en todas sus redes sociales con una imagen más naíf de lo que estamos acostumbrados a ver.

Pero este cambio es solo un diminuto adelanto de lo que está por llegar, ya que Aitana aún tiene por delante varios proyectos, como su concierto de fin de gira 11 Razones Tour que tendrá lugar el 20 de diciembre en el WiZink Center de Madrid.

Pero también está planeando su tercer disco, un trabajo profesional que promete ser otro exitazo más de la artista y que ella ya ha adelantado en más de una entrevista que seguirá por la senda de temas tan sonados como En el coche, Formentera o Mariposas.

Poco antes del estreno a nivel nacional de la serie que muchos estaban esperando, La Última, la revista Vanity Fair tuvo el honor de juntar en una sola sesión de fotos a la entonces pareja y les dedicó toda una entrevista.

Además de hablar de los primeros pinitos de Aitana como actriz o de cómo ha sido rodar juntos una serie de televisión, también revelaron cómo fueron sus inicios en la relación y, lo más importante, cómo se conocieron.

"Yo vi Élite y quise que me escribiese porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería. Entonces pues un día puse una story: 'Me ha encantado Élite', a ver si me decía algo. Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: 'Muchas gracias'. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más", desvela Aitana.